Справороссы определились с областным партруководством, сельскими депутатами и даже президентом страны

В ходе отчётно-выборной конференции реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» её делегаты «переизбрали» партийное руководство, делегатов на предстоящий съезд и обсудили насущные политические задачи.

Что касается первого пункта, то о переизбрании громко сказано, так как по результатам тайного голосования партийцы поддержали своего действующего регионального лидера — депутата Госдумы Александра Аксёненко. Практически единогласно (с единственным голосом «против») был избран и состав совета реготделения партии.

Что касается задач, то, помимо текущей партийной работы, справороссы в настоящее время готовятся к выборной кампании в районах области в мае и в единый день голосования в сентябре.

— Ближайшие выборы состоятся 14 мая в Колыванском районе и в Чингисском сельсоветах, — сообщает Александр Аксёненко. — В сентябре также предстоит участвовать в избирательной кампании. Партия участвует во всех избирательных процессах на территории Новосибирской области. Мы всегда находим кандидатов, которые в них участвуют. В этом году, надеюсь, что наши кандидаты покажут хороший результат. У нас уже есть предварительные списки, но говорить о них преждевременно — не совсем корректно.

Помимо возможных сельских депутатов, партийцы определились и с более дальней и масштабной перспективой, касающейся выборов президента России — на конференции несколько раз цитировались слова лидера партии Сергея Миронова в поддержку действующего главы государства Владимира Путина.

— Мы никогда не отрицали, что мы полностью поддерживаем Владимира Владимировича, — комментирует лидер новосибирских справороссов. — Сергей Михайлович Миронов на встрече об этом сказал президенту. Поэтому, думаю, что мы будем стойки в своей позиции и будем поддерживать Владимира Владимировича на всех фронтах. Сейчас эта консолидация очень нужна.

При понятной позиции по сельским депутатам и даже президенту, справороссы пока оставляют за скобками предстоящие выборы губернатора Новосибирской области (Пройдут в сентябре 2023 года в единый день голосования. — Ред.). На конференции данный вопрос не озвучивался.

— Пока что мы не определились со своим кандидатом, — пояснил Александр Аксёненко во время пресс-подхода после конференции. — Мы подбираем кандидатуру для того, чтобы этот человек представил партийные интересы, и чтобы наши избиратели могли за него проголосовать. В ближайшее время мы на этот вопрос ответим.

Напомним, что пока конкретного ответа на вопрос об участии в выборах главы региона не даёт и потенциальный кандидат от власти — действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По информации реготделения партии «Справедливая Россия – Патриоты –За правду», в конференции приняли участие 22 делегата. Всего в региональном отделении на учёте состоят 1,1 тыс человек.

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