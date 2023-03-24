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Справороссы определились с областным партруководством, сельскими депутатами и даже президентом страны

  • 24/03/2023, 18:11
Автор:
Справедливая Россия выборы главы реготделения
Вопрос с потенциальным кандидатом в губернаторы партия пока «вывела за скобки».

В ходе отчётно-выборной конференции реготделения партии «Справедливая Россия Патриоты За правду» её делегаты «переизбрали» партийное руководство, делегатов на предстоящий съезд и обсудили насущные политические задачи.

Что касается первого пункта, то о переизбрании громко сказано, так как по результатам тайного голосования партийцы поддержали своего действующего регионального лидера депутата Госдумы Александра Аксёненко. Практически единогласно (с единственным голосом «против») был избран и состав совета реготделения партии.

Что касается задач, то, помимо текущей партийной работы, справороссы в настоящее время готовятся к выборной кампании в районах области в мае и в единый день голосования в сентябре.

Ближайшие выборы состоятся 14 мая в Колыванском районе и в Чингисском сельсоветах, сообщает Александр Аксёненко. В сентябре также предстоит участвовать в избирательной кампании. Партия участвует во всех избирательных процессах на территории Новосибирской области. Мы всегда находим кандидатов, которые в них участвуют. В этом году, надеюсь, что наши кандидаты покажут хороший результат. У нас уже есть предварительные списки, но говорить о них преждевременно не совсем корректно.

Помимо возможных сельских депутатов, партийцы определились и с более дальней и масштабной перспективой, касающейся выборов президента России на конференции несколько раз цитировались слова лидера партии Сергея Миронова в поддержку действующего главы государства Владимира Путина.

Мы никогда не отрицали, что мы полностью поддерживаем Владимира Владимировича, комментирует лидер новосибирских справороссов. Сергей Михайлович Миронов на встрече об этом сказал президенту. Поэтому, думаю, что мы будем стойки в своей позиции и будем поддерживать Владимира Владимировича на всех фронтах. Сейчас эта консолидация очень нужна.

При понятной позиции по сельским депутатам и даже президенту, справороссы пока оставляют за скобками предстоящие выборы губернатора Новосибирской области (Пройдут в сентябре 2023 года в единый день голосования. Ред.). На конференции данный вопрос не озвучивался.

Пока что мы не определились со своим кандидатом, пояснил Александр Аксёненко во время пресс-подхода после конференции. Мы подбираем кандидатуру для того, чтобы этот человек представил партийные интересы, и чтобы наши избиратели могли за него проголосовать. В ближайшее время мы на этот вопрос ответим.

Напомним, что пока конкретного ответа на вопрос об участии в выборах главы региона не даёт и потенциальный кандидат от власти действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По информации реготделения партии «Справедливая Россия – Патриоты –За правду», в конференции приняли участие 22 делегата. Всего в региональном отделении на учёте состоят 1,1 тыс человек.

 

Ранее редакция сообщала о политическом раскладе в Томске.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : партия Справедливая Россия выборы депутатов Выборы губернатора


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