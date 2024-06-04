Лесорубы с руками не из плеч оставили без света более 6, 5 тысяч жителей НСО

В Чулымском районе при рубке деревьев одно из них упало на провода линии электропередачи, что привело к аварийному отключению энергии в районе.

Как сообщили в АО «РЭС», без электричества остались 146 трансформаторных подстанций, 37 социально значимых объектов и более 10 населённых пунктов с общей численностью населения более 6,6 тысяч человек. Причиной этого стали безответственные действия лесорубов.

На место происшествия сразу же выехала бригада компании. Благодаря резервной линии через час в домах жителей района снова появился свет.

Сейчас энергетики обратились в соответствующие органы с заявлением о привлечении виновных лиц к ответственности.

Ранее редакция писала о том, что в Ленинском районе Новосибирска с 27 мая отключают горячую воду.