Лесорубы с руками не из плеч оставили без света более 6, 5 тысяч жителей НСО

В Чулымском районе при рубке деревьев одно из них упало на провода линии электропередачи, что привело к аварийному отключению энергии в районе.
Как сообщили в АО «РЭС», без электричества остались 146 трансформаторных подстанций, 37 социально значимых объектов и более 10 населённых пунктов с общей численностью населения более 6,6 тысяч человек. Причиной этого стали безответственные действия лесорубов.
На место происшествия сразу же выехала бригада компании. Благодаря резервной линии через час в домах жителей района снова появился свет.
Сейчас энергетики обратились в соответствующие органы с заявлением о привлечении виновных лиц к ответственности.
Ранее редакция писала о том, что в Ленинском районе Новосибирска с 27 мая отключают горячую воду.
Источник фото: Телеграм-канал АО «РЭС».
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