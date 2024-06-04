Предпринимателям, обвиняемым в даче взятки Александру Зырянову, избрали меру пресечения

По ходатайству второго отдела по расследованию особо важных дел следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области судом избрана мера пресечения двум директорам обществ с ограниченной ответственностью. Один фигурант отправлен под домашний арест, второму вынесли запрет определенных действий.

― Также следователи предъявили предпринимателям обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере), ― уточнили в СК реиона.

По информации источника редакции, речь идет о директорах ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» Муслимовых, которые обвиняются в даче взятки главе АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову.

По самому Зырянову суд пока не принял решение. В настоящий момент его дело еще рассматривается. Следователь настаивает, чтобы Зырянова арестовали до 2 августа 2024 года. Задержанный утверждает, что готов оказывать помощь следствию, так как заинтересован в объективном расследовании и бережет свою репутацию.

Ранее комментируя СМИ свое задержание, Александр Зырянов отметил, что не признает свою вину и не исключил, что его дело носит заказной характер.