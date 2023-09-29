Лестницу к парку Каменка откроют до 15 октября

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова провела выездное совещание с подрядчиками парка «Каменка» в Дзержинском районе. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале. Поводом послужило обращение жителей по поводу лестницы, которую обещали сделать в сентябре для обеспечения доступа к парку.

— Потребовала от подрядчика устранить недоделки и открыть лестницу не позднее 15 октября. Подрядчик должен успеть, — написала она.

Анна Терешкова подчеркнула, что парк «Каменка» — сложный, экспериментальный проект. Аналогов ему пока в России нет. Он предусматривает резкие подъемы уровня реки во время ливней.

— В таких условиях подрядчикам ещё не приходилось работать. К сожалению, не все особенности грунтов и подземных вод были учтены. Но это не снимает ответственности с исполнителя работ — необходимо в этом году завершить основные работы в парке и обеспечить безопасный проход посетителей на его территорию, — подчеркнула вице-мэр.

Напомним, что территория в пойме реки Каменки в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, Есенина, Трактовой, Волочаевской входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» приоритетного федерального проекта «ЖКХ и Городская среда». Выполнение первого этапа благоустройства оценивается почти в 300 млн рублей. Начало выполнения работ — 25 апреля 2022 года, завершение — 15 октября 2023 года. Работы ведет ООО «ПСК «Развитие».

Основная идея парка — формирование ландшафтно-прогулочной территории, затопляемой в весеннее половодье. Функциональное зонирование парка выстроено в соответствии с ежегодными колебаниями уровня воды. В затапливаемой части реки не планируется никаких объектов. Дорожки располагаются на приподнятых мостках, которые могут затапливаться.

Ранее редакция сообщала, что вице-мэр Новосибирска рассказала о ходе работ в парке Каменка.