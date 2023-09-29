Новый вытрезвитель уже принял более 180 пьяниц в Новосибирске

За три недели новый вытрезвитель в Новосибирска успел принять более 180 человек. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации города.

Отмечается, что людям в состоянии алкогольного опьянения бесплатно предлагают комфортные условия пребывания (душ, чистую постель и белье) и медицинскую помощь, а также госпитализацию в случае необходимости. Для получения этих услуг достаточно добровольного согласия.

Напомним, что вытрезвитель размещен на Старом шоссе, 140/1. Строительство данного объекта обошлось в 30 миллионов рублей. В течение года в центре планируется обслужить более 7 тысяч человек. Площадь центра — 490,2 кв. м.

По данным Росстата, ежегодно по причинам алкогольного опьянения в стране гибнет около 50 тысяч граждан, от переохлаждения — до 8-10 тысяч человек. По данным МВД России, каждое четвертое преступление в России совершается также в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Первомайском районе Новосибирска открыли вытрезвитель.