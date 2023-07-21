Вице-мэр Новосибирска рассказала о ходе работ в парке Каменка

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова проверила ход работ в парке Каменка. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

— Все работы идут в соответствии с графиком. Уже ведутся отделочные работы визит центра, проката и туалета. Заканчиваются работы по созданию эко тропы, обшиваются два моста и ведется установка световых опор, — отметила Терешкова.

Она уверена, что в октябре парк будет сдан.

Напомним, что территория в пойме реки Каменки в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, Есенина, Трактовой, Волочаевской входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» приоритетного федерального проекта «ЖКХ и Городская среда». Выполнение первого этапа благоустройства оценивается почти в 300 млн рублей. Начало выполнения работ — 25 апреля 2022 года, завершение — 15 октября 2023 года. Работы ведет ООО «ПСК «Развитие».

Основная идея парка — формирование ландшафтно-прогулочной территории, затопляемой в весеннее половодье. Функциональное зонирование парка выстроено в соответствии с ежегодными колебаниями уровня воды. В затапливаемой части реки не планируется никаких объектов. Дорожки располагаются на приподнятых мостках, которые могут затапливаться.

Ранее редакция сообщала о том, что к парку Каменка построят подъездную дорогу.