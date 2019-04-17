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Лесхозам и частникам выравнивают условия игры

Правительство области предлагает повысить ставки по договорам купли-продажи древесины до уровня рыночных.
  • 17/04/2019, 10:25
Автор: Евгения Серёгина
Лесхозам и частникам выравнивают условия игры
В области рассматривается возможность продажи древесины на открытых торгах, в том числе биржевых.

Министерство природных ресурсов региона представило ряд мер по устранению неравных конкурентных условий для лесхозов и частников, занимающихся перепродажей древесины, которая предназначалась сельским жителям для хозяйственных нужд. Об этом в своем докладе сообщил на заседании аграрного комитета регионального парламента замминистра природных ресурсов и экологии региона Евгений Рыжков. Ведомство предлагает повысить ставки по договорам купли-продажи древесины до уровня рыночных.

 Повышение ставок лишит граждан, заготавливающих древесину для собственных нужд, экономической целесообразности заготавливать ее сверх потребности, а предпринимателей  приобретать такую древесину для последующей реализации,  отметил чиновник. — Но у нас есть категория граждан, которым это изменение будет не по карману, потому предусматриваем внесение для них специальных коэффициентов.

Льготникам предлагается предоставить право на заключение договоров по продаже лесных насаждений внеочередным порядком. Кроме того, в планах министерства  усилить контроль за частниками.

Лесхозы больше не могут работать «в минус»

 Закон предусматривает проведение проверок всех пилорам, пунктов приема древесины на предмет ее легального приобретения. Предлагаем также рассмотреть возможность приобретения древесины на открытых торгах, в том числе биржевых,  обратился замминистра к депутатам закособрания.  Лесхозы сами могут организовать торги. Тем самым мы проконтролируем публичность реализации древесины.

Сами же предприятия лесохозяйственного комплекса региона, несмотря на трудный в финансовом плане 2018 год, по информации министерства, большей частью продемонстрировали рост производственных мощностей. В частности, АО «Куйбышевский лесхоз» значительно сократило кредиторскую задолженность и сработало с положительным финансовым результатом. ГУП НСО «Кыштовский лесхоз» постепенно выходит из кризиса, впервые за 5 лет предприятие получило прибыль. АО «Бердский лесхоз» провело реконструкцию помещений, установило и запустило новое оборудование. Здесь созданы 18 новых рабочих мест. В Чановском районе ООО «ПТК Восток» смонтировало оборудование, установило новые сушильные камеры и уже в конце 2018 года приступило к производству сухого пиломатериала. В Куйбышевском районе ИП Мезенцев увеличил мощности переработки древесины и установил 2 сушильные камеры. В Ордынском лесном хозяйстве — самое современное оборудование в Новосибирской области, смонтирована поточная линия, практически не задействован ручной труд.

Лесной комплекс области может приносить в бюджет до 1 млрд руб ежегодно

Сейчас региональная власть ставит задачу дальнейшего развития отрасли: рост выручки  не менее 15% к уровню 2018 года, объемов переработки древесины и числа работников отрасли  более чем на 20%. Такую задачу поддерживают и депутаты регионального парламента, высказавшие свои предложения относительно будущего отрасли.

 Мы прорабатывали способ финансирования успешных лесхозов на обновление материальной базы, закупку нового оборудования, — говорит депутат Олег Мирошников.  Это дало бы лесхозу возможность заниматься более глубокой переработкой, создавать рабочие места. Все эти аукционы  это хорошо, это бюджет, но есть компании, которые выигрывают аукционы, а поступлений в бюджет и новых мест по факту нет. Мое пожелание  найти механизм дофинансирования подконтрольных лесхозов. Местное население заготавливает древесину, но нет отчислений в бюджет муниципального образования. В этой части тоже нужно наводить порядок. Главы муниципалитетов тоже заинтересованы в создании новых рабочих мест.

Как пояснил замминистра в ответ на это пожелание, прямое финансирование лесхозы получат после реорганизации в автономные учреждения. Этот процесс уже начался.

В регионе изменится организационно-правовая форма лесхозов

В целом в 2018 году в регионе реализовано 35,8 тысяч кубометров пиломатериалов на общую сумму 146,5 млн рублей (+20% к 2017 году). Переработка древесины лесхозами-арендаторами составляла 37%. За 2018 год 17 лесхозов из 21 продемонстрировали положительные результаты (в 2017 году таких было 12). В целом организации лесохозяйственной отрасли в регионе продемонстрировали положительный результат в своей деятельности, который составил 32,7 млн рублей. Численность работников в отрасли выросла на 10% и составила 1,6 тысяч человек, среднемесячная зарплата увеличилась на 18% (до 17,7 тысяч рублей) . Налоговые отчисления достигли 278,9 млн рублей (+26%).

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