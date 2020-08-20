Летальность пациентов с COVID-19 в Новосибирской области превысила 3%

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 20 августа — 10 819 человек. Случаев летального исхода за 14-20 августа зафиксировано — 26, на 15 меньше, чем за прошлый период. 20 августа индекс летальности в регионе составляет 3,04%. Это очередное повышение, на 0,14%. Таким образом, показатель летальности по области все еще значительно выше, чем окружной и общероссийский, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Как и неделю назад, Новосибирская область остается «антилидером» среди регионов СФО. На 2-м месте все еще Красноярский край (2,58%), но 3-е место теперь занимает Омская область (1,60%), вместо Иркутской, покинувшей эту тройку. В Республике Алтай традиционно самый низкий показатель по округу — 0,37%.

Индекс летальности в СФО продолжает превышать единицу, составляя 1,66%. Это ниже общероссийского.

Эксперты ИЦК напоминают, что летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

По данным оперативного штаба, на утро 20 августа в регионе зарегистрировано 10 819 случаев заражения COVID-19 (+44 за последние сутки), в том числе 657 детей. 9 527 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+69 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 67 лет, 70 лет, 79 лет и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 329 человек. В отделениях реанимации находятся 52 человека. На ИВЛ — 10 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 645 жителей региона, 34 344 человека сняты с меднаблюдения.

За сутки в области зарегистрировано 1 461 обращение с ОРВИ, госпитализирован 41 человек.

Диаграмма предоставлена ИЦК