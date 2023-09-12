«Подходы привлечения новых клиентов поменяются»

— Банкам и МФО, чтобы снизить риски превышения установленных лимитов, пришлось пересмотреть свою кредитную политику, поскольку нарушения ведут к значительным последствиям для любой организации, вышедшей за установленные пределы. Заемщикам с высоким значением долговой нагрузки получить денежные средства стало значительно сложнее, чем годом ранее.

С учетом новых ограничений банки и МФО продолжат ужесточение кредитной политики: поменяются подходы привлечения новых клиентов, кредиторы будут бороться за клиентов с приемлемым значением долговой нагрузки. В перспективе это может положительно сказаться на таких клиентах, а банки и МФО будут менять свою продуктовую линейку и стараться создавать лучшее предложение на рынке.