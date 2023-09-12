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«Подходы привлечения новых клиентов поменяются»

  • 12/09/2023, 12:57

Илья Степанов, директор по регуляторным рискам МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм):

Фото эксперта предоставлено пресс-службой компании— Банкам и МФО, чтобы снизить риски превышения установленных лимитов, пришлось пересмотреть свою кредитную политику, поскольку нарушения ведут к значительным последствиям для любой организации, вышедшей за установленные пределы. Заемщикам с высоким значением долговой нагрузки получить денежные средства стало значительно сложнее, чем годом ранее.

С учетом новых ограничений банки и МФО продолжат ужесточение кредитной политики: поменяются подходы привлечения новых клиентов, кредиторы будут бороться за клиентов с приемлемым значением долговой нагрузки. В перспективе это может положительно сказаться на таких клиентах, а банки и МФО будут менять свою продуктовую линейку и стараться создавать лучшее предложение на рынке.

Фото эксперта предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования онлайн-займ МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм) макропруденциальные лимиты Илья Степанов ВебЗайм


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