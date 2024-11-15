Рекламодателям

Летние веранды кафе и ресторанов в Новосибирске могут работать и зимой

  • 15/11/2024, 17:00
Летние веранды кафе и ресторанов в Новосибирске могут работать и зимой
Если владелец оплачивает аренду

Этой зимой летние веранды столицы будут доступны для посетителей. Владельцам таких площадок разрешили оставлять наружные конструкции после окончания сезона и использовать их круглогодично. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Два года назад такую меру поддержки, но без права эксплуатации веранд, власти уже предоставляли предпринимателям столицы. Тогда ею воспользовались 276 сезонных веранд. А в этом зимнем сезоне веранды откроют и для посетителей.

При этом, власти предупредили владельцев кафе о необходимости обеспечивать безопасность веранд, очищать их от снега и наледи, а также убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров. Кроме того, конструкции не должны препятствовать работе уборочной техники. Если хотя бы одно из требований мэрии будет нарушено, то комиссия по вопросам потребительского рынка при правительстве Москвы может обязать закрыть веранду.

Цель данной меры — понизить финансовую нагрузку на столичные заведения общепита, избавив их от необходимости демонтажа летних конструкций.

О том, насколько перспективно открытие летних веранд зимой в Новосибирске Infopro54 рассказала руководитель Комитета по гостеприимству Новосибирского областного отделения «Опора России», замглавы представительства рестораторов и отельеров России Галина Ильина.

— По нашему законодательству владельцы кафе и ресторанов вправе оставлять летние веранды открытыми для посетителей и в зимнее время года, — пояснила она. — Почему нет? Если предприниматель оплачивает аренду, то он имеет полное право не демонтировать наружную конструкцию. И у нас в городе есть такие веранды. Здесь вопрос лишь в том, насколько это будет востребовано в нашем климате и кто захочет там сидеть, когда на улице минусовая температура и метель.

Про данным 2ГИС, в Новосибирске работает 310 кафе и ресторанов с летней верандой.

Ранее редакция сообщала о том, что в 49 тысяч рублей обойдется новогодний ужин в одном из ресторанов города

Фото freepik, prostooleh

22

Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : Рестораны Новосибирска летние веранды


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг»

Елена Богданова: У новосибирских компаний растет интерес к технологическому импорту из Ирана

У иранских предпринимателей также есть интерес к предложениям компаний из Сибири, но более сегментированный
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Летние веранды кафе и ресторанов в Новосибирске могут работать и зимой
15/11/24 17:00
Бизнес Город
Печь для блиндажа, работающую на окопной свече, изготовили в Новосибирской области
15/11/24 16:30
Общество
На выходных в Новосибирск вернется тепло
15/11/24 16:15
Общество
Около 1300 тонн мандаринов ввезли в Новосибирскую область
15/11/24 16:00
Общество
Новосибирская «Опора России» и МУП «САХ» подписали соглашение о сотрудничестве
15/11/24 15:37
Бизнес
Перед распродажами в Новосибирске резко вырос спрос на займы «до зарплаты»
15/11/24 15:15
Общество Финансы
Банки начали увеличивать процентные ставки по депозитам
15/11/24 15:05
Финансы
После вмешательства прокуратуры производители молочки начали снижать цены
15/11/24 14:45
Бизнес
До 1,5 миллиона рублей выросли выплаты контрактникам в Новосибирской области
15/11/24 14:30
Общество
Новосибирцы сообщили о возобновлении работы YouTube
15/11/24 14:00
Бизнес Общество
Руководителя энергокомпании под Новосибирском оштрафовали за медлительность
15/11/24 13:30
Право&Порядок
«Они не туристы, а приехали работать»: передвижения гастарбайтеров по стране будут отслеживать по цифровому профилю
15/11/24 13:00
Власть Общество Политика
Выработаны решения для завершения концессионных школ и метро «Спортивная»
15/11/24 12:45
Бизнес Власть
На базе аэродромов Бердска и Евсино планируют проводить профориентацию подростков
15/11/24 12:30
Власть Образование
Энергетики разделяют зоны теплоснабжения левого берега Новосибирска
15/11/24 12:00
Бизнес Город
На 11% увеличится доход Новосибирской области в 2025 году
15/11/24 11:30
Власть Общество
Четверо новосибирцев изготовили более 8 тысяч литров нелегального алкоголя
15/11/24 11:00
Право&Порядок
По итогам распродаж число онлайн-покупок в регионе выросло на 45 процентов
15/11/24 10:45
Бизнес Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Новосибирской области
15/11/24 10:30
Общество
Президент Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области
15/11/24 10:15
Власть Отставки и назначения Право&Порядок
Популярное
В пожаре на Мира в Новосибирске три человека отравились угарным газом
15/11/24 15:30
30 человек нашли спасатели на тонком льду реки Иня в Новосибирске
15/11/24 15:00
Автомобиль ФСИН с заключенными перевернулся на трассе под Новосибирском
14/11/24 17:30
Мужчина задушил сторожа в Новосибирске из-за проигрыша в онлайн-казино
14/11/24 16:30
Мать воткнула нож в шею экс-свекрови и попыталась убить сына в Новосибирске
13/11/24 13:30
Тепло вернулось в дома на улице Адриена Лежена в Новосибирске
12/11/24 17:30
Новости компаний
Банк Уралсиб предлагает вклад «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой и капитализацией
15/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил платежи в национальных валютах для участников ВЭД
14/11/24 9:00
Порядка 700 км линий связи проведено при поддержке «Россети Новосибирск»
13/11/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
11/11/24 11:15
Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса
7/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и возможности доходных продуктов в юанях
6/11/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска