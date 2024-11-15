Летние веранды кафе и ресторанов в Новосибирске могут работать и зимой

Этой зимой летние веранды столицы будут доступны для посетителей. Владельцам таких площадок разрешили оставлять наружные конструкции после окончания сезона и использовать их круглогодично. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Два года назад такую меру поддержки, но без права эксплуатации веранд, власти уже предоставляли предпринимателям столицы. Тогда ею воспользовались 276 сезонных веранд. А в этом зимнем сезоне веранды откроют и для посетителей.

При этом, власти предупредили владельцев кафе о необходимости обеспечивать безопасность веранд, очищать их от снега и наледи, а также убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров. Кроме того, конструкции не должны препятствовать работе уборочной техники. Если хотя бы одно из требований мэрии будет нарушено, то комиссия по вопросам потребительского рынка при правительстве Москвы может обязать закрыть веранду.

Цель данной меры — понизить финансовую нагрузку на столичные заведения общепита, избавив их от необходимости демонтажа летних конструкций.

О том, насколько перспективно открытие летних веранд зимой в Новосибирске Infopro54 рассказала руководитель Комитета по гостеприимству Новосибирского областного отделения «Опора России», замглавы представительства рестораторов и отельеров России Галина Ильина.

— По нашему законодательству владельцы кафе и ресторанов вправе оставлять летние веранды открытыми для посетителей и в зимнее время года, — пояснила она. — Почему нет? Если предприниматель оплачивает аренду, то он имеет полное право не демонтировать наружную конструкцию. И у нас в городе есть такие веранды. Здесь вопрос лишь в том, насколько это будет востребовано в нашем климате и кто захочет там сидеть, когда на улице минусовая температура и метель.

Про данным 2ГИС, в Новосибирске работает 310 кафе и ресторанов с летней верандой.

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