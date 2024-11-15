Печь для блиндажа, работающую на окопной свече, изготовили в Новосибирской области

В Новосибирской области создали печь для блиндажа, которая работает на окопной свече.
— Однажды, при выполнении задачи, я сидел в блиндаже, было очень холодно. Окопные свечи не особо грели, — делится воспоминаниями инженер БПЛА с позывным «Винни-Пух», который восстанавливается в Новосибирске после ранения.
Пытаясь решить вопрос с обогревом он придумал небольшую и удобную конструкцию из элементов системы вентиляции. Благодаря «Кулибин-клубу» эта идея была воплощена в жизнь.
На печке, которую изобрел новосибирец, можно вскипятить чай, приготовить пищу.
— Для того чтобы печи, которые нам присылают, начали выделять тепло, нужно две-три свечи сжечь, а с этим устройством для такого же эффекта нужна всего одна, — говорит изобретатель.
«Кулибин-клуб» — это сообщество талантливых и находчивых людей, которые стремятся внести свой вклад в поддержку фронта.
Благодаря их усилиям и знаниям создаются полезные для бойцов устройства. Народный фронт поддерживает такие проекты, и в рамках регионального сбора «Всё для Победы» было выделено финансирование для создания 50 печек.
— В ближайшее время мы ожидаем первых отзывов от участников о применении этих устройств в реальных боевых условиях, — отметили в Народном фронте.
Напомним, что в Новосибирске разрабатывают специальные модули для транспортировки раненых. Они предназначены для того, чтобы можно было безопасно перевезти бойца в полной боевой экипировке и с медицинским оборудованием. Благодаря особой ткани, которая удерживает тепло внутри модуля, он остаётся невидимым для тепловизоров.
Ранее редакция сообщала о том, что зенитчики-сибиряки провели «рум-тур» по своему расположению.
Источник фото: Народный фронт Новосибирской области
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