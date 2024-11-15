Центробанк РФ аннулировал лицензию у банка с отделением в центре Новосибирска

Еще один банк прекратил свою работу в Новосибирске. Сегодня стало известно, что ЦБ РФ отозвал лицензию на у «Банка Корпоративного Финансирования». Отделение «БКФ» находится в Центральном районе Новосибирска в БЦ «Кобра» на проспекте Димитрова, 4/1. Столь жёсткие меры регулятор принял в связи с нарушением «БКФ» законодательства о противодействии легализации и отмыванию доходов, а также из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

— На протяжении длительного периода времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала, — сообщили в ЦБ РФ.

Помимо этого, в ЦБ добавили, что «Банк БКФ» был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ.

По данным отчетности банка на 1 октября 2024 года, страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) предварительно оценивается в 2,64 млрд рублей. АСВ начнет выплаты не позднее 29 ноября 2024 года.

— Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Выплата вкладов производится ГК «АСВ», — уточняется в сообщении Банка России.

По данным Seldon.Basis, ООО «Банк БКФ» создан в 1994 году в Москве, уставный капитал — 550 млн.руб. Председатель правления — Виктор Медведев. 11 совладельцев: Алексей Голубович (доля 52 915 861,6 руб.), Игор Прокопьев (доля 27 500 000 руб.), Андрей Чугунов (доля 27 500 000 руб.), Дмитрий Шварёв (доля 27 500 000), Альгимантас Науджюнас (доля 4 125 000 руб.), Владимир Степанов (доля 4 125 000 руб.), Олег Пучков (доля 550 000 руб.), ООО «ЛАНТРЕС» (доля 121 658 534,6 руб.), ООО «МКМ» (доля 94 708 534,6 руб.), ООО «СИМЛЕКС» (доля 94 708 534,6 руб.), ООО «Стардом менеджмент» (доля 94 708 534,6 руб.). В Новосибирске филиал «Банка БКФ» открылся в 2010 году.

Ранее редакция сообщала о том, что Центробанк отозвал лицензию у Qiwi. На момент отзыва на счетах в банке зависли 92 млн рублей новосибирских вкладчиков.