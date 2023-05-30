«Пылевых бурь в Новосибирске больше быть не должно» — потребовал мэр города от подчиненных

— На прошлом аппаратном совещании я ставил задачу доложить о причинах запыленности в четырех районах города. Мое поручение разобраться в причинах пылевых бурь, о которых сообщали СМИ. Если подтвердится, что это золоотвалы СГК («Сибирская генерирующая компания»), то отработать, чтобы они приняли меры. Я учить не собираюсь, что делать: пленкой закрывать, водой поливать, но пылевых бурь в Новосибирске больше быть не должно, — предупредил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на еженедельном аппаратном совещании.

— Ни по одному из районов превышения ПДК не выявлено, — подчеркнул чиновник.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев сообщил, что в течение трех дней лаборатория МКУ «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Новосибирска проводила исследования воздуха в четырех районах Новосибирска, которые прошли по оперативной сводке.

Мэр такой ответ подчиненного не принял:

— Люди жалуются, и видна пелена (по фото и видео), а мы говорим, что ПДК не превышает. Разберитесь и больше не давайте бюрократические ответы.

В пресс-службе СГК Infopro54 сообщили о том, что усилили контроль и проводят дополнительное увлажнение территории золоотвалов.

Напомним, на минувших выходных жители левобережья Новосибирска поделились кадрами пыльной бури в соцсетях. Об этом сообщалось на странице «АСТ54» «ВКонтакте». Судя по кадрам, снятым очевидцами, ураганный ветер на многие метры поднял в небо столп пыли. В эпицентре завесы была нулевая видимость, автомобили буквально вставалит, люди закрывали руками глаза и рот. Местные жители предположили, что источником загрязнения может быть ТЭЦ, от которой разлетаются продукты горения. В СГК поясняли, что из-за сильного ветра при долгом отсутствии осадков появилась пыль от подсохшей кромки золоотвала. В целом золоотвал находится под слоем воды.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики обещают жару в Новосибирске.