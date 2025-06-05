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Налоговый вычет на путевки в детские лагеря предложили ввести депутаты Госдумы

  • 05/06/2025, 18:30
Автор: Оксана Мочалова
Налоговый вычет на путевки в детские лагеря предложили ввести депутаты Госдумы
Для его получения нужно будет выполнить ряд условий

На рассмотрение Госдумы внесён законопроект о налоговом вычете с покупки путёвок в детские лагеря для детей до 18 лет. Документ размещен в базе нижней палаты парламента 5 июня.

В пояснительной записке парламентарии отмечают, что в 2021 и 2022 годах россияне могли получить 50% стоимости путевки (но не более 20 тыс. рублей). Речь идет о реализации программы по поддержке внутренних туристских поездок детей в лагеря отдыха через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги при оплате путевки картой «Мир». С 2023 года программа не реализуется.

— Учитывая необходимость экономии средств федерального бюджета, законопроектом предлагается продолжить поддержку организации отдыха детей в рамках законодательства о налогах и сборах. В этой связи законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, — говорится в документе.

Согласно законодательной инициативе, вычет на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха, можно будет получить при выполнении следующих условий:

  • Детям или подопечным до 18 лет;
  • Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей у юрлица или ИП основная;
  • В сумму вычета не включаются расходы, которые компенсировал работодатель своим сотрудникам и членам их семей, не облагаемые НДФЛ;
  • Объект предусматривает круглосуточное пребывание детей в течение смены и включен реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;
  • Предоставлены документы, подтверждающие фактические расходы на оплату путевок.

Максимальная сумма по всем вычетам (кроме образования детей, оплаты дорогостоящего лечения и благотворительности) для расходов с 2024 года должна составлять 150 тыс. рублей.

Инициаторы законопроекта отмечают, что принятие законопроекта может привести к снижению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации на 5,5 млрд рублей ежегодно, исходя из объема реализации 850 тысяч путевок в год и средней стоимости путевки 50 тысяч рублей.

На сегодняшний день налоговый вычет можно получить на обучение; медицинские услуги и лекарства; занятия спортом; негосударственное пенсионное страхование, добровольные взносы и накопительную часть пенсии; страхование жизни и добровольное медицинское страхование (ДМС); благотворительность, а также независимую оценку квалификации.

Напомним, что стоимость путевки в детский загородный или оздоровительный лагерь в Новосибирской области в этом году составит в среднем 51-57 тысяч рублей за смену. Однако, как выяснил корреспондент Infopro54, есть предложения и дороже — до 75 тысяч рублей.

По данным регионального Минобразования всего в летний период в лагерях Новосибирской области могут отдохнуть более 122 тысяч детей.

Ранее редакция сообщала, что за два месяца 2025 года уже 72,5 тысяч человек получили налоговые вычеты на сумму 3,8 млрд. рублей. Самыми популярными являются имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : налоговый вычет детский отдых


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