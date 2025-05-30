Дополнительные электрички к пляжам запустят в Новосибирске

С 31 мая начнут ходить дополнительные пригородные поезда к местам летнего отдыха в Новосибирской области. Они будут курсировать по 31 августа, чтобы жители могли добраться до водоемов и других популярных мест. Поезда запускает АО «Экспресс-пригород» по заказу областного министерства транспорта.

По субботам и воскресеньям составы будут ходить по маршруту Новосибирск – Искитим:

№6653: Новосибирск – Искитим. Отправление из Новосибирска в 11:00, прибытие в Искитим в 12:23.

№6655: Новосибирск – Искитим. Отправление из Новосибирска в 12:03, прибытие в Искитим в 13:28.

№6654: Искитим – Новосибирск. Отправление из Искитима в 14:03, прибытие в Новосибирск в 15:34.

№6656: Искитим – Новосибирск. Отправление из Искитима в 15:45, прибытие в Новосибирск в 17:11.

Напомним, в этом направлении расположены популярные у новосибирцев пляжи, которые находятся на берегу Обского моря, а также на реке Бердь. Пляжный сезон в этом году в Новосибирске планируют открыть 1 июня.

В прошлом сезоне в Новосибирской области работало 13 пляжей: 10 общественных и 3 на базах отдыха. 6 пляжей было в Новосибирске, в Бердске — 3, по одному пляжу — в Тогучине и поселке Кольцово, а еще два — в Новосибирском районе. Центральный пляж Академгородка, который пользуется популярностью у новосибирцев и туристов, сейчас передают с федерального на муниципальный уровень.

Ранее редакция сообщала о том, что в День защиты детей в Новосибирске начнет работать детская железная дорога. В 2024 года она перевезла почти 58 тысяч пассажиров.