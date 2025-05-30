Дополнительные электрички к пляжам запустят в Новосибирске

С 31 мая начнут ходить дополнительные пригородные поезда к местам летнего отдыха в Новосибирской области. Они будут курсировать по 31 августа, чтобы жители могли добраться до водоемов и других популярных мест. Поезда запускает АО «Экспресс-пригород» по заказу областного министерства транспорта.
По субботам и воскресеньям составы будут ходить по маршруту Новосибирск – Искитим:
Напомним, в этом направлении расположены популярные у новосибирцев пляжи, которые находятся на берегу Обского моря, а также на реке Бердь. Пляжный сезон в этом году в Новосибирске планируют открыть 1 июня.
В прошлом сезоне в Новосибирской области работало 13 пляжей: 10 общественных и 3 на базах отдыха. 6 пляжей было в Новосибирске, в Бердске — 3, по одному пляжу — в Тогучине и поселке Кольцово, а еще два — в Новосибирском районе. Центральный пляж Академгородка, который пользуется популярностью у новосибирцев и туристов, сейчас передают с федерального на муниципальный уровень.
Ранее редакция сообщала о том, что в День защиты детей в Новосибирске начнет работать детская железная дорога. В 2024 года она перевезла почти 58 тысяч пассажиров.
Фото Flickr: автор Gensa Gensa
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