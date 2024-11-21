Льготные кредиты под залог нематериальных активов будут выдавать в Новосибирске

Региональные власти будут субсидировать ставку по кредитам под залог нематериальных активов и интеллектуальных прав для компаний креативного и технологического сектора. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Участие в этой программе даст инновационным компаниям доступ к дешевому финансированию, в котором они так нуждаются, а кредитным организациям — надежные гарантии возврата средств, — уточнил Травников.

Проект регион планирует реализовывать при поддержке Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС). Партнерами проекта станут МСП Банк, Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, КБ «Левобережный».

В пресс-службе правительства уточнили, что в регионе зарегистрировано более 5000 компаний креативных индустрий. Наращивая нематериальные активы, этот бизнес нуждается в инструментах снижения транзакционных издержек на управление и распоряжение интеллектуальными правами.

Как отметил председатель РЦИС Андрей Кричевский, управлять депозитарием результатов интеллектуальной деятельности и прав на них будет Новосибирский областной инновационный фонд.

Условия льготного кредитования, а также компании которые смогут получить такие займы, пока не уточняются.

Руководитель регионального комитета по развитию креативных индустрий «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Радаев считает данную инициативу регионального правительства очень своевременной и на данном этапе развития указанного сектора просто необходимой.

— Здорово, что именно от Новосибирской области пошла такая поддерживающая мера, — отметил собеседник Infopro54. — Надеюсь, что такое начинание поддержат и другие регионы. Это действительно станет очень серьезной поддержкой для креативной индустрии в целом.

При этом, Радаев опасается, что регион может выделить приоритетные отрасли, которым и будет оказывать точечную поддержку, оставив «за бортом» все остальные сферы деятельности.

— В последнее время серьезную финансовую поддержку власти оказывают сфере ИТ-технологий, — пояснил он. — Но только ИТ сектор креативной индустрии не ограничивается. Помимо программистов, у нас есть дизайнеры, художники, архитекторы, писатели. И, фонд, накопленный ими, обладает ничуть не меньшей ценностью, чем программные разработки.

Ранее редакция сообщала о том, что интеллектуальную собственность россиян отказались защищать в Европе.