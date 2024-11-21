У новосибирских вкладчиков «Банка БКФ» на счетах зависло почти 500 млн рублей

На момент отзыва лицензии в ООО «Банк БКФ» были открыты счета 876 вкладчиков из Новосибирской области. В общей сложности на счетах у них находилось 479,9 млн руб. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»).

Среди вкладчиков банка 4 юрлица с суммой — 3,7 млн руб, один индивидуальный предприниматель с суммой 675 тыс. руб.

— У 131 вкладчика размер обязательств превышает максимальный размер возмещения по вкладам, — констатировали в ГК «АСВ».

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка Корпоративного Финансирования» на минувшей неделе. Отделение «БКФ» было открыто в Новосибирске в 2010 году и находилось в Центральном районе Новосибирска в БЦ «Кобра» на проспекте Димитрова, 4/1. Столь жёсткие меры регулятор принял в связи с нарушением «БКФ» законодательства о противодействии легализации и отмыванию доходов, а также из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей смогут получить более 99% клиентов банка по всей стране, или 11,9 тысячи вкладчиков, сообщали в пресс-службе АСВ. Остальные вкладчики, а также клиенты банка, чьи вклады не подлежат страхованию, для возврата своих накоплений должны подать требование кредитора. АСВ будет выплачивать им средства в период ликвидации банка.

Ранее редакция сообщала о том, что Центробанк отозвал лицензию у Qiwi. На момент отзыва на счетах в банке зависли 92 млн рублей новосибирских вкладчиков.