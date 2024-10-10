Лицеист НГТУ стал лучшим в международной олимпиаде по финансовой безопасности

Новосибирский лицеист стал одним из лучших в IV Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Арам Сароян учится в специализированном классе естественно-научного направления Инженерного лицея НГТУ НЭТИ.
Олимпиада проходила с 30 сентября на федеральной территории «Сириус». В финал вышли около 600 участников из 36 стран. Среди них — 28 школьников из 82 студента из России.
— Это направление активно развивается. С каждым годом олимпиада становится всё более масштабной, — рассказал Сароян.
По его словам, олимпиада включает три блока: математику, гуманитарные науки (обществознание и право), а также решение кейса.
Ранее редакция сообщала о том, что самый умный школьник из Новосибирска выиграл международную олимпиаду по математике.
Источник фото: предоставлено Инженерным лицеем НГТУ
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