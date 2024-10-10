Девушка отомстила за измену, разбив машину бывшему парню в Новосибирске

Девушка разбила машину своего бывшего парня, отомстив таким образом за измену.
Кадры были опубликованы Telegram-канале «АСТ-54 Black».
По информации паблика, инцидент произошёл в районе ОбьГЭС.
На видео запечатлена девушка, которая с неистовой яростью несколько раз ударяет палкой по лобовому стеклу автомобиля ВАЗ-2108. Затем она разбивает стекла на дверях и бросает орудие мести в салон.
— В отдел полиции «Советский» заявление о порче имущества поступило. Проводится проверка, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Новосибирцы по разному отнеслись к данному поступку.
— На ОбьГЭС это местное развлечение?
— Легко отделался чувак.
— Как скучно я живу.
Ранее редакция сообщала о том, что, отмотав срок, вор-рецидивист Геннадий обнес любимый супермаркет в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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