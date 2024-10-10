Девушка отомстила за измену, разбив машину бывшему парню в Новосибирске

Девушка разбила машину своего бывшего парня, отомстив таким образом за измену.

Кадры были опубликованы Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По информации паблика, инцидент произошёл в районе ОбьГЭС.

На видео запечатлена девушка, которая с неистовой яростью несколько раз ударяет палкой по лобовому стеклу автомобиля ВАЗ-2108. Затем она разбивает стекла на дверях и бросает орудие мести в салон.

— В отдел полиции «Советский» заявление о порче имущества поступило. Проводится проверка, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Новосибирцы по разному отнеслись к данному поступку.

— На ОбьГЭС это местное развлечение? — Легко отделался чувак. — Как скучно я живу.

Ранее редакция сообщала о том, что, отмотав срок, вор-рецидивист Геннадий обнес любимый супермаркет в Новосибирске.