Противотанковую мину нашли за мусорным баком в Новосибирске 

В микрорайоне Нахаловка сотрудник службы судебных приставов нашел противотанковую мину. Инцидент произошел, когда сотрудник был на выходном.

— Я шел по улице Сургутская. Ко мне навстречу шел сосед с детьми. Сообщил, что за мусорным баком в траве лежит мина, — рассказал Рудольф Келлер, младший лейтенант внутренней службы.

Чтобы удостовериться, что это действительно так, он дошел до места. В мусорке он и впрямь обнаружил устройство, внешне похожее на противотанковую мину. Сразу же на место были вызваны спецслужбы, а место находки Келлер огородил.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и ППС. Они подтвердили, что это мина. Саперы обследовали находку и выяснили, что это была учебная противотанковая мина. Учебный боеприпас передали представителям правоохранительных органов.

Ранее редакция сообщала о том, что сапер из Новосибирска откровенно рассказал о своей службе в ОМОНе.