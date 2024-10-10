Противотанковую мину нашли за мусорным баком в Новосибирске 

В микрорайоне Нахаловка сотрудник службы судебных приставов нашел противотанковую мину. Инцидент произошел, когда сотрудник был на выходном.
— Я шел по улице Сургутская. Ко мне навстречу шел сосед с детьми. Сообщил, что за мусорным баком в траве лежит мина, — рассказал Рудольф Келлер, младший лейтенант внутренней службы.
Чтобы удостовериться, что это действительно так, он дошел до места. В мусорке он и впрямь обнаружил устройство, внешне похожее на противотанковую мину. Сразу же на место были вызваны спецслужбы, а место находки Келлер огородил.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и ППС. Они подтвердили, что это мина. Саперы обследовали находку и выяснили, что это была учебная противотанковая мина. Учебный боеприпас передали представителям правоохранительных органов.
Ранее редакция сообщала о том, что сапер из Новосибирска откровенно рассказал о своей службе в ОМОНе.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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