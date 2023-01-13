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Многодетные отцы больше не имеют права на отсрочку от мобилизации

  • 13/01/2023, 17:41
Автор:
отсрочка от мобилизации
Соответствующий документ подписал Глава Генштаба Валерий Герасимов.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору.

— Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми, — написала Останина. Документ был направлен в военкоматы еще в конце декабря за подписью главы Генштаба Герасимова. Представители Генштаба подтвердили Киркоре подлинность документа, уточнила Останина.

Депутат пыталась получить официальный ответ от Минобороны, но там сослались на «выходные и праздничные дни».

Останина отметила, учитывая, что частичная мобилизация завершена, призывать отцов с тремя детьми не будут. И документ издан лишь по той простой причине, что возвращать уже находящихся в зоне СВО не представляется возможным.

— Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить! — подчеркнула Нина Останина.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске более девяти тысяч айтишников получили отсрочку от мобилизации.

Фото редакции

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : СВО отсрочка от мобилизации мобилизация многодетный отец


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