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Театр «Красный факел» дождался капитального ремонта в Новосибирске

  • 26/01/2024, 13:02
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Театр «Красный факел» дождался капитального ремонта в Новосибирске
Первый этап затронет фасад здания.

В этом году власти планируют провести капитальный ремонт театра «Красный факел». Помимо театра будут отремонтированы еще два дома культуры — в рабочем поселке Кольцово и селе Улыбино Искитимского района. Все это будет проведено за счет национального проекта «Культура».

Первый этап ремонта театра коснётся фасада здания. На эти цели выделено порядка 26 миллионов рублей. Отдельно отмечается, что театр будет продолжать работу.

Еще 15 миллионов рублей выделили на закупку оборудования. В следующий два года планируется отремонтировать остальные части здания.

— Такие меры поддержки действительно позволяют вывести развитие отрасли на совершенно новый уровень, — передает слова исполняющего обязанности министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова правительство Новосибирской области.

Отмечается, в регионе реализуется 10 масштабных фестивальных проектов и шесть выставочных проектов федеральных и региональных музеев.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директор директор «Красного факела» пошел под суд за растрату в Новосибирске.

Фото: Freepik — jcomp

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Рубрики : Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт театра Красный факел


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