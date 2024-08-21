Лидера банды Трунова и его помощника по кличке Челентано доставили в СИЗО Новосибирска

В Новосибирский СИЗО доставили главарей известной в криминальном мире ОПГ «Трунова» Александра Трунова и Анатолия Радченко. Этапирование бандитов в сибирскую столицу связывают с поиском заказчиков и исполнителей громких заказных убийств новосибирских вице-мэров Игоря Белякова и Валерия Марьясова, совершенных в 2001 и 2004 годах. Оба убийства связывают с попытками чиновников вмешаться в торговлю на Гусинобродской барахолке.

— Расследованием занимаются сотрудники 5-го следственного управления ГСУ СК России, которые напрямую подчиняются Москве, — сообщил НГС источник.

История преступного сообщества началась в 1997 году. Банду, созданную Александром Труновым, в криминальных кругах так и называли — «труновская». На счету участников ОПГ серии заказных убийств, покушения, бандитизм, незаконное хранении оружия, вымогательства и мошенничества.

Лидера преступного сообщества удалось задержать и арестовать в июле 2009 года. В декабре 2012 года Новосибирский областной суд вынес Александру Трунову приговор. Он и большая часть участников его банды были признаны виновными в бандитизме, убийствах и покушениях на убийства, незаконном обороте огнестрельного оружия, вымогательстве и мошенничестве. Суд назначил ему 22 года лишения свободы строгого режима.

Не менее известный участник труновской ОПГ Анатолий Радченко по прозвищу Челентано, командовавший бригадой киллеров, в 2015 году был экстрадирован из Австрийской Республики в Россию. На его счету четыре доказанных заказных убийства и три покушения. Ликвидаторов Челентано проверяли на причастность к 56 нераскрытым убийствам, но не хватило улик. В 2019 году он был приговорен к 24 годам строгого режима

Ни Радченко, ни Трунов свою причастность к инкриминируемым им преступлениям не признали, заявив, что стали жертвами беспредела силовиков и бывших партнеров, которые хотели отжать у них бизнес.

Согласно материалам уголовного дела, в банду также входили вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин, его отец — экс-чиновник областной администрации Александр Солодкин-старший и экс-замглавы областного Госнаркоконтроля Андрей Андреев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области вынесли приговор банде мясников. Три года преступники вымогали у людей деньги, воровали скот и держали в страхе жителей Чистоозерного района.