Летные испытания второго экземпляра «Партизан» в Новосибирске пройдут весной 2025 года

СибНИА им Чаплыгина движется по план-графику разработки второго экземпляра модели беспилотника «Партизан». Об этом сообщил руководитель отдела перспективных исследований, руководитель проектной лаборатории «Партизан» Сергей Шейфер.

— Второй экземпляр изготовлен. Сейчас наши исполнители проводят испытания отдельных частей установки двигателя, — пояснил Шейфер.

По его словам, начало летных испытаний второго экземпляра беспилотника «Партизан» запланировано на весну 2025 года. Ранее сообщалось, что второй экземпляр «Партизана» СибНИА им. Чаплыгина намерен довести до летного состояния до конца 2024 года.

Согласно сайту Фонда перспективных исследований, проект «Партизан» стартовал в сентябре 2019 года. Для отработки технологии группой специалистов СибНИА создана летающая лаборатория на базе самолета ТВС-2МС. Первые полеты машины состоялись в 2021 году. Предполагается, что максимальная взлетная масса самолета составит 3380 кг, он будет способен перевозить полезную нагрузку до тонны на расстояние до 1 тысячи км. Машина сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров.

Отмечается, что машина может применяться как разведывательный и транспортный летательный аппарат, для проведения авиационно-химических работ в сельском хозяйстве, для проведения спасательных операций и тушения пожаров, в санитарной авиации, а также для проведения аэромониторинга и грузопассажирских перевозок.

Ранее редакция сообщала о том, что на форуме «Армия-2024» представлен новый беспилотник «Журавль» из Новосибирска.

