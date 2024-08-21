На ремонтируемой полосе Димитровского моста уложен асфальтобетон

На полосе ремонта Димитровского моста уложен выравнивающий слой асфальтобетона. В ближайшее время подрядчик планирует провести работы по устройству гидроизоляции и укладке постоянного покрытия.

На данный момент в рамках ремонта были выполнены следующие работы: разборка существующих конструкций проезжей части, подготовка к устройству выравнивающего слоя, устройство выравнивающего слоя.

Сейчас проводятся работы по уходу за уложенным бетоном, включая шлифовку поверхности выравнивающего слоя. После того как бетон наберёт прочность, начнутся работы по устройству гидроизоляции.

Ремонт моста выполняет ООО «Дороги Сибири». Работы будут проводится до сентября 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик ремонта Димитровского моста выполнил работу с браком.