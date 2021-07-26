Авиакомпания «Россия» открывает полеты в Болгарию

Авиакомпания «Россия» с 31 июля открывает полеты в Болгарию, рейсы из Санкт-Петербурга на черноморский курорт Бургас будут выполняться четыре раза в неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

На линии будет эксплуатироваться Airbus A319.

Оперштаб принял решение о расширении с 24 июля программы регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. Как сообщил ТАСС источник в авиаотрасли, «Аэрофлот» увеличит рейсы в Ливан из Москвы до трех раз в неделю, в Венгрию до 4, в Грецию до 7 рейсов в неделю (и в Ираклион, и в Салоники). Также планируется увеличить количество рейсов в Болгарию: S7 будет выполнять 7 рейсов в неделю из Москвы в Бургас и Варну, а «Аэрофлот» — семь в Софию.