Лидерами по скачиванию на RuStore в Новосибирске стали навигатор и транспортные приложения

Русский аналог Google Play, RuStore назвал самые популярные игры среди пользователей различных регионов страны. Новосибирск вложил свою копеечку в рейтинг. Так благодаря Новосибирску на втором месте в рейтинге расположилась гонка San Andreas. Об этом говорится в исследовании RuStore.

Также Новосибирск вошел в рейтинг по установленным навигаторам и приложениям транспортных услуг.

Первое место по стране заняла карточная игра «Дурак Онлайн». На второй строчке расположилась гонка San Andreas, оказавшаяся популярной в Новосибирской, Самарской и Челябинской областях. Третья позиция в рейтинге досталась ролевой игре «Берлога» — ее активно устанавливают в Республиках Башкортостан и Татарстан.

Наиболее востребованными жанрами игр в России оказались симуляторы. Также в топ вошли казуальные тайтлы и головоломки.

Ранее редакция сообщала о том, что вышел новый тизер игры «Смута» от новосибирских разработчиков.