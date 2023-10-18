Виталий Голубенко ждет согласования в Минфине РФ

Вечером 17 октября на сайте правительства Новосибирской области было опубликовано распоряжение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова со списком членов нового правительства региона. В статусе исполняющих обязанности осталось четверо министров, один из них — глава финансового блока Виталий Голубенко. На комитете по бюджету регионального парламента 18 октября председатель комитета Федор Николаев поинтересовался с чем это связано.

— Моя должность имеет определенное свойство. Я должен пройти согласование в Минфине России. Предварительно, этот вопрос будет рассматриваться 24 октября, так что пока работаем с приставкой и.о, — пояснил Голубенко.

Федор Николаев поздравил всех назначенных министров, а также отметил:

— За вас, Виталий Юрьевич, мы держим кулачки.

Напомним, на сентябрьской сессии депутаты согласовали кандидатуры нескольких министров и заместителя губернатора.

Ранее редакция сообщала о том, что еще три члена правительства — министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров, министр здравоохранения Константин Хальзов и министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин, остаются в статусе исполняющих обязанности. По информации редакции, Гончаров также ждет согласования в федеральном министерстве, а Шестернин — в Рослесхозе.