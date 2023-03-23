Бизнес региона в прошлом году получил в микрофинансовых организациях 1,3 млрд рублей

Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России рассказал редакции Infopro54 о ситуации на рынке микрокредитования, о том как изменился портрет клиента и появления каких новых трендов можно ожидать в 2023 году.

Кредитование бизнеса

— Сергей Владимирович, в комментарии редакции по ситуации на рынке микрокредитования, вы отмечали, что одна из основных тенденций 2022 года — это активный рост в сегменте займов бизнесу. А какой резон микрофинансовым организациям кредитовать бизнес, если можно зарабатывать на займах «до зарплаты»?

— Во-первых, компания может получить статус МФО предпринимательского финансирования, это откроет ей доступ к госпрограммам. Кстати, с 1 октября займы самозанятых будут учитываться при присвоении МФО такого статуса. Сейчас МФО предпринимательского финансирования должны выдавать не менее 70% займов по количеству и 75% займов по объему малому и среднему бизнесу.

Во-вторых, ранее Банк России уже смягчил требования по резервам на возможные потери по займам МСП, чтобы стимулировать МФО кредитовать бизнес. Теперь компании могут создавать меньше резервов по займам бизнесу, чем по займам гражданам. Такие различия делают финансирование бизнеса более привлекательным для МФО. Опять же, с 1 апреля 2023 года такое льготное резервирование будет действовать и по займам самозанятым.

— Есть ли показатели по Новосибирской области — сколько денег смог привлечь в МФО бизнес?

— Бизнес региона получил в прошлом году в МФО 1,3 млрд рублей, это примерно на треть больше показателей 2021 года. А за пять лет объем финансирования МСП Новосибирской области микрофинансовыми организациями увеличился в три раза. В 2017 году бизнес получил от МФО 418 млн рублей.

Большую долю этого роста обеспечили государственные МФО. Федеральный бюджет выделяет специальные субсидии регионам, где работают такие компании. С помощью этих денег они могут держать низкими процентные ставки по займам бизнесу.

Кредитование граждан

— Какие новые тренды можно было увидеть в 2022 году в потребительском микрокредитовании?

— В потребительском микрокредитовании в прошлом году драйвером рынка стали займы в POS-сегменте. Это займы на покупку товара, которые оформляются непосредственно в магазине, в том числе онлайн-магазине. Первые два квартала объемы выдач таких займов сокращались. POS-кредиты на крупные покупки, например бытовую технику или гаджеты, очень чувствительны к общей экономической ситуации, которая в первой половине года была достаточно напряженной. Постепенно мы адаптируемся к изменившимся условиям, так что в третьем квартале спрос на такие займы начал восстанавливаться. В целом за год российские МФО, по предварительным данным, выдали потребительские займы на сумму чуть больше 700 млрд рублей, это на 21% выше показателя 2021 года.

И еще одна важная тенденция на рынке микрофинансирования, которая продолжается уже несколько лет, — это цифровизация рынка.

— А что происходит с потребительскими займами в Новосибирской области?

— В Новосибирской области зарегистрированы три крупнейших компании, которые специализируются на выдаче онлайн-займов заемщикам всей страны. В результате на регион приходится существенная доля в общем количестве онлайн-займов. Подчеркну, что речь идет далеко не только о жителях Новосибирской области, так как взять заем в этих компаниях может житель любого региона. Единственное условие — это доступ к интернету.

Необходимо также учитывать, что во всех регионах действуют физические офисы не только МФО с местной пропиской, но и филиалы компаний из других регионов. Например, по данным на начало года, в Новосибирской области зарегистрированы 53 МФО. При этом физически работают 222 обособленных подразделения МФО, в том числе 99 офисов новосибирских компаний и 123 офиса МФО из других регионов.

Портрет клиента

— Как изменился за минувший год портрет клиента микрофинансового рынка?

— Многие МФО предпринимательского финансирования, как частные, так и с госучастием, отмечали, что в прошлом году к ним стали чаще обращаться заемщики, которые раньше были клиентами банков. Также повышенный спрос на микрозаймы предъявляли производственные компании и предприниматели в сфере торговли. Они испытывали потребность в быстром пополнении оборотных средств, так как поставщики товаров и материалов часто отказывали в товарном кредите и ставили условие полной предоплаты. Некоторые государственные МФО ввели новые продукты для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в том числе МСП, ведущих деятельность в сфере туризма и ВЭД.

Наконец, новыми клиентами МФО предпринимательского финансирования стали самозанятые — с прошлого года они могли получить льготные предпринимательские займы в компаниях с госучастием.

— Как изменилась платежная дисциплина заемщиков? Наблюдаете ли вы рост просрочки, дефолты?

— В прошлом году качество обслуживания долга заемщиками МФО ухудшилось, показатель просроченной более чем на три месяца задолженности в три последние квартала года составлял 34,5–34,6% после 31,4% в первом квартале.

Чтобы МФО тщательнее оценивали платежеспособность заемщиков, Банк России с 1 октября 2022 года повысил коэффициенты риска для вновь выдаваемых займов с повышенным значением ПДН. ПДН, то есть показатель долговой нагрузки, рассчитывается как отношение всех платежей по кредитам к среднемесячному доходу. Число заемщиков с высоким ПДН снизилось, следом уменьшилась доля просроченной до 90 дней задолженности до уровня конца 2021 года.

С 1 января 2023 года требования к МФО в вопросе ограничения выдачи займов закредитованным заемщикам снова ужесточились. Банк России установил количественные лимиты на займы с ПДН свыше 80%, которые кредиторы не могут превышать. МФО не могут выдавать больше 35% таких займов от общего количества.

Требования ужесточаются

— Каких трендов ждете на рынке микрофинансирования в 2023 году?

— С 1 июля 2023 года вступают в силу новые ограничения для микрофинансовых организаций. С указанной даты ежедневная процентная ставка по микрозаймам не может превышать 0,8% в день. А общая переплата, включая проценты, комиссии, штрафы и неустойки, не превысит 130% от размера займа. Напомню, что начинали мы в 2016 году с четырехкратного ограничения суммы переплаты. И наконец дошли до коэффициента 1,3, то есть правила работы на рынке микрофинансирования значительно ужесточились.

Есть и еще одно очень важное регуляторное новшество, которое вступает в силу в конце апреля этого года. Банк России внес изменения в базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке.

По обновленному базовому стандарту при выдаче онлайн-микрозаймов МФО должна провести не менее пяти проверок из десяти рекомендуемых. В том числе компания может проверить паспорт с использованием сервисов органов госвласти, проверить достоверность информации от потенциального заемщика через кредитную историю, проверить счет зачисления займа на принадлежность к заемщику и так далее. При этом МФО может сократить до трех количество проверок. Такая возможность у компании есть в том случае, если она проверяет счет зачисления займа и номер телефона, который используется для получения займа, на принадлежность заемщику, а также устройство, через которое оформляется заем, — на предмет возможности его неправомерного использования третьими лицами.

Все эти новации значительно усложнят мошенникам возможность оформить микрозаем с помощью украденных персональных данных. Например, в прошлом году жители только Новосибирской области пожаловались в Банк России на такой вид кибермошенничества 122 раза, это примерно каждая десятая жалоба на МФО по нашему региону.

Материал подготовлен при содействии Сибирского ГУ Банка России