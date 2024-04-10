Предприниматели «ОПОРЫ РОССИИ» предложили новые направления развития инноваций в регионе

8 апреля во время выездного совещания комитета по инновациям и цифровой экономике Новосибирского отделения «ОПОРА РОССИИ» и в рамках проекта «ИДЕЙСТВИЕ» в министерстве науки и инновационной политике региона состоялась встреча представителей инновационного бизнеса с руководством Министерства, Новосибирского областного инновационного фонда.

Предприниматели и разработчики внесли целый ряд предложений по организации межвузовской студенческой стартап студии, развитию центров прототипирования на территории региона, а также по внедрению новых мер поддержки для инноваторов, желающих в пилотном режиме испытать свои проверенные изобретения на крупных предприятиях области.

По данным направлениям были приняты следующие решения:

Доступный центр Прототипирования

В Новосибирской области будет прорабатываться возможность доукомлектования центров прототипирования. В регионе функционируют три центра коллективного пользования. Совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» будет дана оценка их эффективности и удобства для инновационных компаний. Наряду с этим, при создании научно-производственного центра беспилотных авиационных систем НСО будет рассмотрена возможность открытия КЦП для производителей и разработчиков БАС.

Гранты на изготовление оборудования для пилота на крупных предприятиях

При содействии предпринимателей будет проанализирована и дана оценка возможности использования субсидий на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, размер которых составляет 170 млн руб. Основная цель – создание опытного образца под требования заказчика.

Сетевая межвузовская стартап-платформа НСО

В ближайшем будущем при поддержке новосибирского областного инновационного фонда совместно с экспертами проекта «ИДЕЙСТВИЕ» будут исследованы механизмы его создания в столице Сибири. Технологичное предпринимательство студентов — одно из перспективных направлений развития компетенций в бизнесе и инновациях.

По словам министра науки и инновационной политики НСО Вадима Васильева, создание условий для инновационных стартапов — приоритетная задача для министерства.

— Совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» мы выявляем те этапы инновационных проектов, которые не охвачены мерами поддержки, — добавил Вадим Васильев.

Вице-председатель, руководитель комитета по инновациям, руководитель проекта «ИДЕЙСТВИЕ» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша подчеркнул, что постоянные выездные совещания в министерстве науки и инновационной деятельности региона дают возможность напрямую транслировать конкретные предложения предпринимателей и инноваторов и оперативно претворять их в жизнь.