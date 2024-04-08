Пешеход попал под колеса автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске в утреннем ДТП пострадал мужчина, перебегающий дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Инцидент произошел 8 апреля в 06.20 в Кировском районе города.
По информации Госавтоинспекции, 25-летний мужчина за рулем автомобиля Kia Rio ехал по улице Петухова со стороны Хилокской, когда на проезжую часть выскочил пешеход. Водитель не успел затормозить и наехал на него.
— В результате ДТП пострадал 26-летний пешеход. Его доставили в больницу. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится административное расследование, — рассказали в городском ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске автомобиль Toyota Voxy сбил мальчика-пешехода, переходившего проезжую часть по зебре.
Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.
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