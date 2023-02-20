Лидером в Сибири по притоку трудовых мигрантов стала Иркутская область

В 2022 году количество иностранных граждан, приехавших в Россию с целью работы, составило 3,47 млн, что на треть, или на 871 тыс. человек, больше по сравнению с 2021 годом. В Россию за работой въезжал каждый четвертый иностранец, хотя до пандемии пересекал границу для трудоустройства лишь каждый восьмой, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

В 2022 году общее количество фактов постановки на миграционный учет иностранных работников, включая продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 млн, следует из миграционной статистики МВД.

В Сибири результаты следующие:

Республика Алтай — 16,6 тыс человек (5 262 человек в 2021 году)

Республика Тыва – 3,2 тыс человек (2 664 человек в 2021 году)

Республика Хакасия — 9,1 тыс человек (5 914 человек в 2021 году)

Алтайский край – 33,3 тыс человек (23 427 человек в 2021 году)

Красноярский край – 179,6 тыс человек (146 693 человек в 2021 году)

Иркутская область – 275 тыс человек (210 406 человек в 2021 году)

Кемеровская область – 46,6 тыс человек (35 169 человек в 2021 году)

Новосибирская область – 154,6 тыс человек (133 184 человек в 2021 году)

Омская область – 48,8 тыс человек (41 615 человек в 2021 году)

Томская область – 32,3 тыс человек (27 517 человек в 2021 году)

Более 90% прироста иностранной рабочей силы в Россию пришлось суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Также значительно выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая.

Чаще всего трудовые мигранты регистрировались в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Иркутской области, Свердловской области, Амурской области, Приморском крае, Татарстане и Красноярском крае.

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