Лидером в Сибири по притоку трудовых мигрантов стала Иркутская область

В 2022 году количество иностранных граждан, приехавших в Россию с целью работы, составило 3,47 млн, что на треть, или на 871 тыс. человек, больше по сравнению с 2021 годом. В Россию за работой въезжал каждый четвертый иностранец, хотя до пандемии пересекал границу для трудоустройства лишь каждый восьмой, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza
В 2022 году общее количество фактов постановки на миграционный учет иностранных работников, включая продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 млн, следует из миграционной статистики МВД.
В Сибири результаты следующие:
Более 90% прироста иностранной рабочей силы в Россию пришлось суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Также значительно выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая.
Чаще всего трудовые мигранты регистрировались в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Иркутской области, Свердловской области, Амурской области, Приморском крае, Татарстане и Красноярском крае.
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Фото: pixabay.com — mostafa_meraji
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