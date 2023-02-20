В Краеведческом музее открывается выставка «Синяя птица. Путь спектакля»

1 марта в главном здании Краеведческого музея открывается выставка «Синяя птица. Путь спектакля».

Даже поклонников театра зачастую интересует лишь итог сложнейшего и очень интересного процесса по подготовке спектакля – постановка на сцене. Но когда спектакль идет на сцене больше века, то все участники и составляющие этого феномена становятся предметом пристального изучения.

В истории МХТ спектакль «Синяя птица» занимает особое место. Волшебство постановки могли ощутить на себе зрители и десятых, и сороковых, и семидесятых годов ХХ века. Судьба спектакля непроста – с 1920-х до 1936 года он был снят с репертуара театра, а после Великой Отечественной Войны «Синяя птица» превратилась в детский утренник. За все время спектакль сыграли больше 5000 раз. Последний спектакль был сыгран во МХАТе имени Максима Горького в 2021 году.

В пространстве выставочного проекта последовательно даются ответы на вопросы создания легендарной «Синей птицы» – от замысла авторов текста и постановки, до художественных решений, создания музыки и костюмов. На выставке представлены подлинные фотографии и сценические костюмы, оригиналы и копии документов режиссерских записей, переписок, эскизов, набросков, звучит оригинальная музыка к спектаклю – всё, что относится к подготовке и задумке спектакля «Синяя птица». Равноценной частью выставочного проекта является «Мистификация» – иммерсивная часть выставки, которая становится вариантом переосмысления и взглядом современных художников ГИТИСа на легендарный спектакль.

На вставке будут представлены более 100 подлинных предметов из фондов музея Московского художественного академического театра в Москве (МХАТ).

Софья Грачёва, директор Музея МХАТ:

«Несмотря на долгую историю существования спектакля в Московском Художественном театре, всегда интересно, как ставшие уже классическими тексты отзываются в молодом поколении. Мы решили предложить студентам-сценографам режиссёрского факультета ГИТИСа поразмышлять на эту тему. Студенческий подход оказался нестандартным и интригующим. И мы рады следовать заветам Станиславского, который любил молодежь и эксперименты. Надеемся, что и нашим зрителям, особенно молодым, это тоже придется по душе».

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