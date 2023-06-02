Ликвидация свалки в микрорайоне Пашино идет по нацпроекту с опережением графика

Ликвидации свалки, которая была полигоном отходов с конца 80-х годов, началась в апреле текущего года после схода снежного покрова. Заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска. В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы по рекультивации будут выполнены в 2023-2024 гг.

– Проделана большая работа. Заключены все необходимые соглашения между Минприроды России, нами, мэрией города Новосибирска. Объемы финансирования предусмотрены федеральным, областным и местным бюджетами. Площадь свалки составляет около 11 гектаров, объем свалочных масс порядка 1,3 тысяч куб.м, – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин Евгений Шестернин.

Как доложили представители мэрии Новосибирска, в настоящее время подрядчиком ООО «ЭкоСтрой» завершены все подготовительные работы: на въезде установлен паспорт объекта, ворота, необходимые знаки, бытовки и щит с противопожарным инвентарем, проведена планировка территории, обустроено электроснабжение и освещение территории строительного городка, видеонаблюдение, созданы реперные точки геодезической сети. Проведена топографо-геодезическая съемка объекта, внешние границы земельных участков вынесены в натуру.