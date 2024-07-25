«Напоследок нас сжечь решили»: мигранты устроили пожар на месте снесенных кафе на Хилокской

Только успели жители Хилокского микрорайона поблагодарить чиновников и силовиков за поддержку и наведение порядка на жилмассиве, как произошло очередное ЧП.

Накануне вечером люди почувствовали запах гари и, испугавшись, выбежали на улицу. Оказалось, что горит мусор, оставшийся от снесенных нелегальных кафе. Мигранты пытались заработать и на руинах. Они разрезали уцелевшие конструкции, чтобы сдать их на металл.

― Нас напоследок сжечь решили. Снять не удалось начало пожара, только конец. После разбора осталось много воспламеняющегося мусора. Прямо над ним пилили железные каркасы, ― написали очевидцы в группе в ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

В комментариях местные жители высказывают свои версии пожара и отношение к случившемуся.

― Специально поди подожгли, напоследок хоть так решили вам отомстить. ― При разборе жрален вонь стояла невыносимая. Мы в какой-то момент подумали, что труп найдут. Трупы действительно нашли, крысиные. ― А сколько ещё таких жрален в городах… ― Это ж какая антисанитария: ни воды, ни туалетов. Чем мыли, куда в туалет ходили? Загадили все вокруг!

Между тем в Новосибирске власти и правоохранительные структуры крепко взялись за наведение порядка в сфере миграционного законодательства.

В Бердске ФСБ при поддержке спецназа проверила узбекское кафе. Работников и посетителей строем выводили из заведения. Оказалось, что пятеро из них уже давно нуждаются в депортации за пределы РФ.