В Новосибирске 27-летний мужчина обманул пенсионеров на 600 тысяч рублей

В Новосибирске вынесен приговор по делу 27-летнего жителя Томска, который виновен в двух случаях мошенничества.

– Обвиняемый совместно с неустановленным лицом совершили ряд мошеннических действий в отношении граждан пожилого возраста, проживающих на территории Томской и Новосибирской областей, – отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Неизвестный, представляясь родственником потерпевших или сотрудником правоохранительных органов, рассказывал бабушкам и дедушкам, что их родственники попали в ДТП. Затем он получал от них информацию о имеющейся у них сумме, адресах и согласии на передачу средств якобы для решения вопроса об уголовном преследовании.

После этого обвиняемый забирал деньги с адреса проживания потерпевших или через водителя службы такси и скрывался, оставляя себе заранее оговоренный процент от суммы, а остальные деньги переводил на указанный банковский счет неизвестному лицу.

– От преступных действий злоумышленников потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму 600 тысяч рублей, – рассказали в сообщении.

Жителю Томска дали 2 года и 7 месяцев лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что подозреваемый в серии мошенничеств при аренде квартир задержан в Новосибирске.