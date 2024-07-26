Мастифу Тузику умершего новосибирского «моржа» ищут нового хозяина

Пес Тузик остался без любимого хозяина, известного «моржа» Виталия Панасюка. Пожилая мать умершего попросила забрать его собаку, так как сама не в состоянии заботится о четвероногом друге своего сына.

– Собака гладкошерстная, может жить только в теплом помещении. Зовут Тео Марко Дино, но Виталя назвал его Тузиком, – написала пожилая женщина в соцсетях.

Как рассказала женщина в паблике «У нас на Шлюзе», пес был привезен из Краснодара. Хозяин очень его любил, они даже спали вместе.

Неаполитанские мастифы живут в среднем от 7 до 9 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что известный морж Новосибирской области Виталий Панасюк умер в Новосибирске.