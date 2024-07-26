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Мастифу Тузику умершего новосибирского «моржа» ищут нового хозяина

  • 26/07/2024, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Мастифу Тузику умершего новосибирского «моржа» ищут нового хозяина
Животное осиротело после смерти единственного друга.

Пес Тузик остался без любимого хозяина, известного «моржа» Виталия Панасюка. Пожилая мать умершего попросила забрать его собаку, так как сама не в состоянии заботится о четвероногом друге своего сына.

– Собака гладкошерстная, может жить только в теплом помещении. Зовут Тео Марко Дино, но Виталя назвал его Тузиком, – написала пожилая женщина в соцсетях.

Как рассказала женщина в паблике «У нас на Шлюзе», пес был привезен из Краснодара. Хозяин очень его любил, они даже спали вместе.

Неаполитанские мастифы живут в среднем от 7 до 9 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что известный морж Новосибирской области Виталий Панасюк умер в Новосибирске.

Источник фото: У нас на Шлюзе в Вконтакте 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : новый хозяин Мастиф Виталий Панасюк


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