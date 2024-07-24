Лилия Аликбаева: В России нужны современные подходы к обслуживанию дорог

Пыль на дорогах доставляет неудобства как автомобилистам, так и пешеходам. Больше всего ее весной. Перед дорожниками стоит непростая задача — правильно подобрать современные технологии и материалы, которые могут обеспечить качественную уборку дорог и соответствие нормативам. О проблемах, возникающих из-за некачественной уборки дорог зимой, составе дорожной пыли и экологичности противогололедных материалов в интервью Infopro54 рассказала заведующая кафедрой общей и военной гигиены ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России (СЗГМУ им. И.И. Мечникова), доктор медицинских наук, профессор Лилия Аликбаева.

— Лилия Анатольевна, СЗГМУ им. И.И. Мечникова проводил исследования по оценке загрязнения воздуха взвешенными веществами и крупнотоннажными отходами дорожно-автомобильного комплекса или «дорожного смета» в крупных городах России. Кто был инициатором этого исследования и как выбирались города, которые в нем участвовали?

— Инициаторами исследования были кафедра общей и военной гигиены СЗГМУ им. И.И. Мечникова и Ассоциация зимнего содержания дорог. Наша кафедра общей и военной гигиены имеет более чем столетнюю историю. Большая часть научных исследований ее сотрудников связана с гигиенической оценкой условий проживания населения в Санкт-Петербурге/Ленинграде. Причем работа кафедры не останавливалась даже в тяжелые времена блокады.

У наших единомышленников круг научных интересов тоже выходит далеко за рамки зимнего обслуживания дорог. У них очень высокая гражданская позиция, которая определяет цель исследований, грамотный подход в решении задач и обязательно практические выводы.

Ритм жизни города и его дорожно-автомобильный комплекс (количество автомобилей, интенсивность их движения, городская дорожная сеть и т.д.) стремительно развиваются. Остановить их невозможно, да и не надо, так как в этом и заключается развитие общества. Поэтому одно из научных направлений кафедры — это гигиеническая оценка дорожно-автомобильного комплекса (ДАК).

Выбор городов (Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск и Уфа) для оценки отходов дорожно-автомобильного комплекса определяло то, что это высокоурбанизированные территории с отличной друг от друга градообразующей промышленностью, климатическими условиями и уровнем автомобилизации.

Первым городом, где была проведена оценка распространения взвешенных частиц, конечно, стал Санкт-Петербург. С таким предложением выступили наши студенты кадрового резерва — потенциальные работники, обладающие необходимыми профессиональными компетенциями.

Далее студенты предложили выбрать город из другой климатической зоны и с доступной, открытой информацией о содержании взвешенных веществ в атмосферном воздухе. Им стал Красноярск, где расположены 87 автоматизированных станций. Мониторинг велся более 5 лет.

— Можете ли кратко рассказать о результатах исследований? Каковы основные источники отходов дорожно-автомобильного комплекса?

— В ходе исследований оценки отходов ДАК Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Уфы мы выявили общие закономерности состава «дорожного смета». Дело в том, что основным компонентом отходов ДАК был диоксид кремния — то есть песок, который используют для обработки улиц зимой дорожные службы. На его долю пришлись от 84 до 92% отходов.

При этом установлено, что песок, который лежит на обочинах и поднимается в воздух при его движении, имеет не природную, а деформированную форму: его кристаллическая решетка истерта колесами автомобилей и приобрела иные свойства. Такой «песок» становится мелкодисперсным, а это означает, что он содержит загрязнители 1 и 2 класса опасности для здоровья человека. Эти вещества легко поднимаются в воздух на высоту 70 см (уровень дыхания детей) и проникают в верхние дыхательные пути и легкие.

Кроме того, в составе отходов ДАК обнаружены еще 20 веществ, 8 из которых относятся к 1 и 2 классу опасности для почвы, а опосредованно — и для людей. Среди них медь, свинец, никель, цинк, мышьяк, хром, кобальт, бензапирен.

Необходимо отметить, что в каждом городе есть свой приоритет загрязнения, но во всех городах наблюдалось превышение в отходах предельно допустимых концентраций этих веществ. Диапазон превышения — от 2 до 60 ПДК.

Полученные данные позволяют предполагать значительное загрязнение почв придорожных территорий веществами 1 и 2 класса опасности для здоровья человека. Отходы ДАК в соответствии с СП 2.1.7.1386–03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» относятся ко 2 классу опасности для здоровья человека — высокоопасные отходы.

Проведя оценку статистически обработанной информации о содержании твердых пылевых частиц в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга по сезонам года, мы выявили, что самым «загрязненным» сезоном с превышением крупнодисперсной фракции взвешенных частиц для Санкт-Петербурга является весна. Пик содержания в атмосферном воздухе взвешенных частиц весной 2017-2019 годов приходится на апрель. Если говорить о весне 2024-го, то пик содержания взвешенных частиц приходился на 10-16 марта.

В Красноярске наиболее загрязненный период года по содержанию взвешенных частиц — зима. Именно в зимний сезон на протяжении всего исследуемого периода зафиксированы многократные превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации ПДК (ПДКс.с). В остальные сезоны года превышение этого показателя в атмосферном воздухе не отмечено.

— В некоторых СМИ Новосибирск часто называют Пылесибирском. Можете ли оценить ситуацию с загрязнением воздуха в нашем городе?

— Наша кафедра не проводила исследования по Новосибирску. Это серьезная и трудоемкая работа, которая требует очень большого объема информации. К сожалению, данных мониторинга состояния атмосферного воздуха Новосибирска в открытом доступе нет.

Государственный подход обязывает руководство городов вести программу по выводу предприятий 1-2 класса опасности за черту населенного пункта, что значительно снижает загрязнение атмосферного воздуха городов, поэтому ДАК становится одним из приоритетных его загрязнителей. Думаю, в Новосибирске — аналогичная ситуация, но надо проводить гигиенические исследования и обосновывать первостепенные и долгосрочные мероприятия.

— В Новосибирске для обработки улиц в зимний период используют в основном пескосоляную смесь, не так давно стали применять гравийную крошку и противогололедные реагенты. Что лучше с точки зрения чистоты атмосферного воздуха?

— Вопрос намного шире, чем загрязнение атмосферного воздуха от применения любых противогололедных материалов (ПГМ). Это также проблема загрязнения почвы, миграции в подземные и поверхностные водоисточники. Должен быть грамотный научный подход к использованию всех видов противогололедных материалов.

Пескосоляную смесь исторически использовали как противогололедный материал. Она применялась для снижения скользкости на дорогах с XIX века, так как способствовала устойчивости карет (для саней песок не подходит) и предотвращению травматизма пешеходов. В современных реалиях использование песка приводит к образованию мелкодисперсной фракции, то есть пыли.

Гравийная крошка требует обязательной последующей уборки уличными пылесосами, иначе система водоотведения города придет в негодность, а это для любого города катастрофа.

Поэтому необходимо проводить оценку всех ПГМ (и пескосоляной смеси в том числе) на содержание химических веществ. Важно определить особенность и возможность использования каждого вида противогололедных материалов в городской среде (придомовая территория, тротуары дорог, дороги, магистрали, подходы к метро, автобусные остановки и т.д.).

— Университетом исследовался конкретный реагент «Бионорд», который применяется на части новосибирских улиц. Безопасен ли он?

— На кафедре общей и военной гигиены проводились исследования противогололедных материалов не только ООО «Уральский завод противогололедных материалов», где производят «Бионорд», а также ООО «Зиракс Про», АО «Производственное объединение «ТОС», ООО «Завод минерального сырья и противогололедных технологий». Все они относятся в основном к 4 классу опасности, то есть являются малоопасными веществами.

Могу сказать, что я лично была на заводе ООО «Уральский завод противогололедных материалов» в Перми на экскурсии. Заводская лаборатория очень хорошо оснащена оборудованием, соблюдается режим. Показали, как проверяется каждая партия на состав. Сырье природное. Могу только сказать, что аналогичные анализы пескосоляной смеси на сегодня не проводились.

— Если эксперты, и вы в том числе, регулярно заявляют, что пескосоляная смесь — это устаревший и неудачный вариант, то почему ее продолжают использовать? Разрабатываются ли новые противогололедные материалы?

— Население России исторически привыкло к использованию этого фрикционного противогололедного материала как сравнительно дешевого. Но в XXI веке на городские магистрали выбрасываются сотни тонн песка! А ведь уровень автомобилизации населения увеличился по сравнению с XX веком в 100 раз! Нужны современные подходы к обслуживанию дорог как к приоритетному источнику загрязнения среды обитания человека.

Я не говорю, что от использования пескосоляной смеси надо полностью отказаться. Однако считаю, что ее качество надо контролировать, например на содержание тяжелых металлов. Уверена, что этот ПГМ подойдет для применения на придомовых территориях или парковых зонах.

Конечно, наука не стоит на месте, разрабатываются новые противогололедные материалы. К сожалению, с гигиенических позиций не все проходят экспертную оценку. В приоритет ставится прямое воздействие химического вещества через атмосферный воздух, а ведь иногда сложнее справиться с опосредованным воздействием. Поэтому я считаю важным оценить влияние всех материалов, используемых для обслуживания дорог (противогололедных материалов, в том числе и пескосоляной смеси, пылеподавителей и технических моющих средств) на миграцию в подземные и поверхностные водоисточники.

Как ранее писала редакция, для Новосибирска, например, разработана технология содержания дорог, но документ до сих пор не получил заключение Государственной экологической экспертизы, так как в бюджете на это нет средств. При этом, как считает эксперт редакции, инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко, «повсеместный возврат к столь любимому грязному песку, тем более что его, в отличие от отсева и реагентов, закупают вообще без указания требований к качеству» — не аргумент в пользу безопасного содержания улиц и дорог города.