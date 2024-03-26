Андрей Степаненко: Критика «Бионорда» — попытка протолкнуть возврат грязного песка на улицы Новосибирска

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко уже много лет поднимает вопрос с содержанием улиц Новосибирска. По его словам, при рассмотрении вопроса с «Бионородом» на комиссии по экологии регионального парламента, никто даже не пытался вникнуть в суть проблемы — стояла задача найти крайнего, человека или реагент, и на него повесить все проблемы, а также протолкнуть повсеместный возврат к столь любимому грязному песку, тем более что его, в отличие от отсева и реагентов, закупают вообще без указания требований к качеству.
Эксперт детально прописал, в чем, на его взгляд, сегодня заключается проблема содержания улиц и дорог Новосибирска:
- Мы живем на юге Сибири, а не на севере Африки, и с учетом нагрузки на дороги нам нужно применять те или иные противогололедные материалы, поэтому актуален вопрос: как обеспечить безопасность дорог и тротуаров при минимальном воздействии на окружающую среду при доступном бюджете.
- Требования к противогололедным материалам, реагентам и фрикционным материалам регламентируются ГОСТ 58427-2020, и «Бионорд» соответствует стандарту, отсев дробления — тоже, но песок даже близко ГОСТу не соответствует.
- При образовании корки льда на дорогах и тротуарах применение реагентов, в том числе «Бионорда», позволяет ее растопить. При обильных снегопадах реагент не дает слеживаться снегу, что позволяет упростить его уборку. При этом при применении любых материалов необходимо соблюдать технологию их использования и уборки.
- «Бионорд» точно не хуже галита (хлорида натрия технического), который используется на 80% дорог города: смешивается с песком и гравием. Расход меньше для достижения требуемых результатов, коррозионная активность ниже, формиаты, которые входят в состав реагентов, в том числе «Бионорда», безопасны, так как биоразлагаемые. Об этом действительно есть много научных и научно-популярных статей как в России, так и за рубежом.
- Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что в Новосибирске нет единого регламента на содержание дорог. Его не могут утвердить уже 4-5 лет. ДЭУ закупает два вида «Бионорда» и отсев дробления. «Бионорд» применяется только на 20% площадей, содержащихся ДЭУ. Районные администрации, которые частично или полностью обслуживают свои территории, закупают песок без указания вообще каких-то требований, еще часть территории города обслуживается сторонними подрядчиками, посыпающими дороги чем придется. В итоге Дзержинский район, мелкие улицы Центрального, Железнодорожного, Заельцовского района завалены грязью.
- Из чего состоит песок и отсев дробления: нужная фракция — это песок 1-5 мм. В том песке, который ДЭУ закупал до 2018 года, этой фракции было 18-25% и от 2 до 8% глины. Мы проводили исследование этой темы по заказу муниципалитета, поэтому данные цифры я могу подтвердить документально. Тот песок, что закупают районы сейчас, намного более грязный. Я не удивлюсь, если глины в смеси будет более 10%.
- В результате материалы, которые попадают на дороги при их обработке от гололеда, смешиваются и разносятся по городу. Смесь «Бионорда» с грязным песком переходит в мерзкую жижу, которая расползается по городу, лезет к нам в квартиры, пачкает одежду, автомобили… Эта жижа не сходит с автомобилей — и отсюда повышенная коррозия. Высыхая, жижа образует жуткую смесь песка, глины, солей, органики, которая пылит, является возбудителем аллергий, силикозов легких, возможно, онкологии.
Эксперт также рассказал, что, на его взгляд необходимо делать, чтобы решить проблему:
- Необходимо разработать и утвердить правила и технологический регламент обслуживания дорог.
- Они должны быть обязательны для всех: мэрии, районов, управляющих компаний, собственников жилья, офисных зданий, магазинов и т.д.
- Одно из основных положений регламента — перед зимой город необходимо мыть с применением моющих средств.
- Закупаемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ.
— Кстати, с 2024 года применение материалов, содержащих глину и пылевидные частицы, вообще не допускается. На мой взгляд, применение реагентов вместе с грязью должно сурово наказываться. Город должен обслуживаться строго в соответствии с требованиями регламента. В зависимости от погодных условий определяются требуемые материалы, их расход и правила нанесения, порядок и сроки уборки и т.д.
На мой взгляд, достаточно строго соблюдать два ГОСТа (имеющих статус закона) — и город станет чистым. Если кто-то хочет применить новые реагент или технологию, то для этого существует законный путь: нужно выходить с инициативой об изменении законодательства.