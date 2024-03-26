Андрей Степаненко: Критика «Бионорда» — попытка протолкнуть возврат грязного песка на улицы Новосибирска

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко уже много лет поднимает вопрос с содержанием улиц Новосибирска. По его словам, при рассмотрении вопроса с «Бионородом» на комиссии по экологии регионального парламента, никто даже не пытался вникнуть в суть проблемы — стояла задача найти крайнего, человека или реагент, и на него повесить все проблемы, а также протолкнуть повсеместный возврат к столь любимому грязному песку, тем более что его, в отличие от отсева и реагентов, закупают вообще без указания требований к качеству.

Эксперт детально прописал, в чем, на его взгляд, сегодня заключается проблема содержания улиц и дорог Новосибирска:

Мы живем на юге Сибири, а не на севере Африки, и с учетом нагрузки на дороги нам нужно применять те или иные противогололедные материалы, поэтому актуален вопрос: как обеспечить безопасность дорог и тротуаров при минимальном воздействии на окружающую среду при доступном бюджете. Требования к противогололедным материалам, реагентам и фрикционным материалам регламентируются ГОСТ 58427-2020, и «Бионорд» соответствует стандарту, отсев дробления — тоже, но песок даже близко ГОСТу не соответствует. При образовании корки льда на дорогах и тротуарах применение реагентов, в том числе «Бионорда», позволяет ее растопить. При обильных снегопадах реагент не дает слеживаться снегу, что позволяет упростить его уборку. При этом при применении любых материалов необходимо соблюдать технологию их использования и уборки. «Бионорд» точно не хуже галита (хлорида натрия технического), который используется на 80% дорог города: смешивается с песком и гравием. Расход меньше для достижения требуемых результатов, коррозионная активность ниже, формиаты, которые входят в состав реагентов, в том числе «Бионорда», безопасны, так как биоразлагаемые. Об этом действительно есть много научных и научно-популярных статей как в России, так и за рубежом. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что в Новосибирске нет единого регламента на содержание дорог. Его не могут утвердить уже 4-5 лет. ДЭУ закупает два вида «Бионорда» и отсев дробления. «Бионорд» применяется только на 20% площадей, содержащихся ДЭУ. Районные администрации, которые частично или полностью обслуживают свои территории, закупают песок без указания вообще каких-то требований, еще часть территории города обслуживается сторонними подрядчиками, посыпающими дороги чем придется. В итоге Дзержинский район, мелкие улицы Центрального, Железнодорожного, Заельцовского района завалены грязью.

Из чего состоит песок и отсев дробления: нужная фракция — это песок 1-5 мм. В том песке, который ДЭУ закупал до 2018 года, этой фракции было 18-25% и от 2 до 8% глины. Мы проводили исследование этой темы по заказу муниципалитета, поэтому данные цифры я могу подтвердить документально. Тот песок, что закупают районы сейчас, намного более грязный. Я не удивлюсь, если глины в смеси будет более 10%. В результате материалы, которые попадают на дороги при их обработке от гололеда, смешиваются и разносятся по городу. Смесь «Бионорда» с грязным песком переходит в мерзкую жижу, которая расползается по городу, лезет к нам в квартиры, пачкает одежду, автомобили… Эта жижа не сходит с автомобилей — и отсюда повышенная коррозия. Высыхая, жижа образует жуткую смесь песка, глины, солей, органики, которая пылит, является возбудителем аллергий, силикозов легких, возможно, онкологии.

Необходимо разработать и утвердить правила и технологический регламент обслуживания дорог.

Они должны быть обязательны для всех: мэрии, районов, управляющих компаний, собственников жилья, офисных зданий, магазинов и т.д.

Одно из основных положений регламента — перед зимой город необходимо мыть с применением моющих средств.

Закупаемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ.

— Кстати, с 2024 года применение материалов, содержащих глину и пылевидные частицы, вообще не допускается. На мой взгляд, применение реагентов вместе с грязью должно сурово наказываться. Город должен обслуживаться строго в соответствии с требованиями регламента. В зависимости от погодных условий определяются требуемые материалы, их расход и правила нанесения, порядок и сроки уборки и т.д.

Эксперт также рассказал, что, на его взгляд необходимо делать, чтобы решить проблему:

На мой взгляд, достаточно строго соблюдать два ГОСТа (имеющих статус закона) — и город станет чистым. Если кто-то хочет применить новые реагент или технологию, то для этого существует законный путь: нужно выходить с инициативой об изменении законодательства.