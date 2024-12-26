Новосибирская «Кузина» уже четыре раза просрочила выплату купона

В четвертый раз сети кондитерских «Кузина» удалось избежать фактического дефолта по облигациям. Компания выплатила инвесторам доход за 20 купонный период — 863 тысячи рублей. Об этом сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Ранее эмитент допускал нарушения по выплате дохода в даты окончания 14, 18 и 19 купонных периодов.

Последний техдефолт возник в связи с решением налоговиков приостановить операции по счетам компании. В результате эмитент сообщил о финансовых трудностях.

— Судя по актуальной информации с сайта ФНС, на сегодня у компании нет действующих решений о блокировке счетов, — отметил финансовый консультант эмитента.

Компания разместила четырехлетние облигации объемом 70 млн рублей в апреле 2023 года. Выпуск был выкуплен за один день. Привлеченные инвестиции «Кузина» планировала направить на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга.

В Новосибирске сеть кафе-кондитерских «Кузина» появилась в 2010 году. Основателем сети считается американец Эрик Шогрен. Управляющим компании является Евгения Головкова. По итогам 2023 года выручка организации составила 420,9 млн руб. (−8%), чистая прибыль — 3,3 млн руб.

На данный момент, по информации 2ГИС, под этим брендом в городе работает 40 точек. Два месяца назад — 41. Также «Кузина» открыла точки в Барнауле и Москве. По информации Rusprofile, выручка ООО «Кузина» в 2023 году составила 421 млн рублей, прибыль — 3,3 млн рублей.

В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы бывшим сотрудникам «Кузины».

По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске работает 1826 кондитерских.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскому производителю сыров и масла не удалось рассчитаться с владельцами облигаций. Кредиторы подали в суд на банкротство компании.