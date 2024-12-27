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Антимонопольная служба проверит влияние логистики ритейла на стоимость продуктов

  • 27/12/2024, 09:30
Антимонопольная служба проверит влияние логистики на стоимость продуктов
Ведомство заинтересовалось цепочкой роста цен на масло, хлеб и картошку

ФАС приступила к проверке всей логистической цепочки при поставке значительно подорожавших в последнее время продуктов питания в крупнейшие торговые сети.

— Анализ затронет всю товаропроводящую цепочку отдельных популярных брендов сливочного масла и хлеба, а также всех товарных позиций картофеля, — указано в сообщении на сайте ведомства.

В рамках проверки ФАС запросила информацию о порядке организации транспортировки у «Магнита», «Пятерочки», «Дикси» и «Ашана». Ведомство интересует, кто производит доставку, а также объемы перевозок и непосредственно сами тарифы. В результате специалисты службы планируют подсчитать, насколько затраты на транспортировку влияют на конечную стоимость продуктов. Если выяснится, что хотя бы одно из звеньев этой цепочки поставок нарушило антимонопольное законодательство, то ФАС «примет соответствующие меры реагирования».

В Новосибирской области в 2024 году безусловным рекордсменом по росту цен стало сливочное масло.  На начало текущего года один килограмм этого продукта стоил 884 рубля. К середине ноября его средняя цена достигла 1217 рублей, а к 16 декабря поднялась до 1259 рублей. Более чем в два раза подорожала с начала года картошка. Если в январе килограмм этого корнеплода можно было купить за 24,60 рублей, то сегодня его не приобретешь, дешевле чем за 50 рублей.

Напомним, в Новосибирской области торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Ашан», а также «Продсиб» и «Быстроном» взяли на себя добровольные обязательства по ограничению цен на ряд социально-значимых продуктов питания первой необходимости (хлеб, молоко, овощи «борщевой» набор, рыба, курица и т.д.). В этих сетях создана социальная полка, где потребители могут приобрести необходимые товары. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири проходят антикартельные проверки производителей сливочного масла. Тогда Омск и Барнаул вошли в число регионов, где были инициированы внеплановые проверки. 

Иллюстрация – скрин из видео прокуратуры Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ФАС рост цен


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