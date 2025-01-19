За 2024 год в Новосибирске построили более 13 тысяч однокомнатных квартир

В 2024 году в Новосибирске ввели в эксплуатацию 1,5 млн. кв. метров жилья, что на 12%. превышает планы, поставленные перед городом. При этом 1,3 млн кв. м. из них пришлось на многоквартирные дома. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Всего за 2024 год в городе построили 24 778 квартир, уточнил глава Новосибирска, из них 13 122 — однокомнатные. На втором месте оказались двухкомнатные, общее количество которых по итогам года составило 8213 штук. Трехкомнатных ввели в эксплуатацию 3248, а четырех и более — 195.

— Большинство введенных в эксплуатацию объектов подключено к необходимым коммуникациям. Особое внимание уделялось благоустройству территорий, — подчеркнул Кудрявцев.

Помимо этого, в 2024 году в Новосибирске практически полностью решили проблему обманутых дольщиков. В едином реестре проблемных объектов остался только один долгострой — дом по адресу ул. Дуси Ковальчук, 378/1, д. 2, уточнил мэр.

— Такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе органов власти и застройщиков, — считает он.

Напомним, всего в 2024 году в регионе сдано 2.6 млн кв метров жилья, из них 996 тысяч — ИЖС.

По оценке независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева (на основе данных управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска и разрешениям на ввод объектов в эксплуатацию, размешенным на сайте ДОМ РФ), лидерами по объему ввода общей площади жилых помещений в Новосибирске и новосибирской агломерации стали ГК «Расцветай» (введено 136,647 кв. метров жилья, в том числе более 120 тыс. кв. метров в Новосибирске), «Брусника» (121 668 кв. метров жилья в Новосибирске) и ГК «Дискус» (91 470 кв. метров). Также в Топ-10 вошли ГК «ВИРА ГРУПП» (79,9 тыс. кв.метров), ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» (78,7 тыс. кв. метров). «Энергомонтаж» (70,4 тыс. кв. метров), ГК «Первый строительный фонд» (62,5 тыс. кв. метров), ГК «СОЮЗ» (54,1 тыс. кв. метров), «Жилищная инициатива» (45,4 тыс кв. метров), а также группа «Мета» (39,9 тыс. кв. метров).

Ранее редакция сообщала о том, что у застройщиков Новосибирска в новостройках зависли 60 тысяч квартир. Еще около 16 тысяч готовы выставить на рынок инвесторы.