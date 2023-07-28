Лишать свободы за взятки до 10 тысяч рублей предложили в Госдуме

Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем телеграм-канале.
— За получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, будет грозить от трех до четырех лет лишения свободы, — написал он.
Кроме того, у граждан, совершивших такие преступления, будут конфисковывать имущество, добавил парламентарий. Хоть и, согласно действующему законодательству, такая мера не предусмотрена, уточнил Пискарев, ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим.
Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги.
Фото: ru.freepik.com — wirestock
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