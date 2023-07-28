В Новосибирской области готовится к открытию Центр дополнительной военной подготовки

Слушателей 14-дневных курсов обучат основам тактической, огневой и разведывательной подготовки, тактической медицины, военной топографии в объеме общевойскового минимума.
Руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов сообщил:
— Граждане на добровольной основе смогут пройти специальную подготовку и усовершенствовать полученные ранее практические навыки военного мастерства.
Учебный центр будет действовать на базе региональной общественной организации по развитию армейских тактических дисциплин «Звезда», обладающей необходимой материально-технической базой для организации процесса дополнительной подготовки, а также условиями для проведения полевых практических занятий.
Фото с сайта правительства НСО
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