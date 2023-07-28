В Новосибирской области готовится к открытию Центр дополнительной военной подготовки

Слушателей 14-дневных курсов обучат основам тактической, огневой и разведывательной подготовки, тактической медицины, военной топографии в объеме общевойскового минимума.

Руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов сообщил:

— Граждане на добровольной основе смогут пройти специальную подготовку и усовершенствовать полученные ранее практические навыки военного мастерства.

Учебный центр будет действовать на базе региональной общественной организации по развитию армейских тактических дисциплин «Звезда», обладающей необходимой материально-технической базой для организации процесса дополнительной подготовки, а также условиями для проведения полевых практических занятий.