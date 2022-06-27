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Лишать водительских прав при ухудшении здоровья предложили в Госдуме

  • 27/06/2022, 15:31
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Лишать водительских прав при ухудшении здоровья предложили в Госдуме
Данные о выявленных во время медосмотров противопоказаниях или ограничениях у водителей, а также освидетельствования или оказания медицинской помощи, будут передаваться в органы внутренних дел.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать граждан водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья, пишут «Известия».

Если документ одобрят, то с 2023 года Минздрав и МВД получат механизм, позволяющий обмениваться данными в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в десять лет. Власти предлагают, что, если во время медосмотра, освидетельствования или оказания медицинской помощи будет выявлено заболевание, не позволяющее управлять транспортными средствами, соответствующая информация автоматически будет передаваться в органы внутренних дел.

Сейчас такие данные являются врачебной тайной. Никто, кроме прокуратуры, не имеет доступа к ним. Чтобы законопроект не противоречил требованиям о защите персональных данных, вносятся изменения и в закон «О персональных данных».

В Минздраве пояснили, что ранее медорганизации направляли сведения о результатах обследования в информационные системы МВД, а теперь будут передавать еще и в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Как отмечается в статье, сейчас водители с выявленными медицинскими противопоказаниями или ограничениями часто продолжают управлять авто до истечения срока действия прав.

Фото: pixabay.com — Chronomarchie

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Минздрав России МВД России законопроект водительские права


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