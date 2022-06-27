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Региональным депутатам прописали новые меры ответственности

  • 27/06/2022, 16:21
новости Новосибирска
И новое основание для досрочного прекращения полномочий.

С 1 июня 2022 года вступили в силу основные положения Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в том числе о деятельности законодательного органа субъекта РФ, ограничениях, связанных с депутатской деятельностью и досрочном прекращении депутатских полномочий. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Федеральный законодатель установил возможность применения к депутатам региональных парламентов таких новых мер ответственности, как

предупреждение,

освобождение от занимаемой должности в законодательном органе субъекта РФ без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в законодательном органе,

запрет занимать должности в законодательном органе субъекта РФ до прекращения срока полномочий:

 — за использование своего статуса для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий,

— за несообщение о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, непринятие мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта,

— за участие депутата, осуществляющего свою деятельность на профессиональной основе, в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному, уголовному делу либо делу об административном правонарушении,

— за предоставление депутатами заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Порядок принятия решения о применении к депутату одной из этих мер ответственности должен быть определен законом субъекта РФ и регламентом законодательного органа субъекта РФ.

Кроме того, на федеральном уровне установлено новое основание для досрочного прекращения полномочий депутата — неоднократное несоблюдение ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. Порядок применения указанной меры ответственности также подлежит установлению законом субъекта РФ.

По инициативе прокуратуры области совместно с комитетом Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению подготовлены изменения в областной Закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Новосибирской области», устанавливающие порядки принятия указанных решений.

В частности, законопроектом предусматривается предварительное рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата либо применении к нему одной из новых мер ответственности комиссией по вопросам статуса депутата и депутатской этике на основании решения комиссии Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами регионального парламента, с учетом фактических обстоятельств, являющихся основанием для применения указанных мер, в том числе соблюдения депутатом иных ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения им обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Непосредственно само решение о досрочном прекращении полномочий депутата, применении иных мер ответственности к нему принимается Законодательным Собранием большинством голосов от установленного числа депутатов. Законопроектом определены и сроки принятия таких решений — соответственно не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения депутатских полномочий либо со дня принятия комиссией по вопросам статуса депутата и депутатской этике решения о возможности применения иных мер ответственности, а если это основание появилось в период между сессиями Законодательного Собрания — не позднее чем через три месяца со дня появления этого основания либо со дня принятия указанного решения комиссией.

Законопроект предполагается рассмотреть во втором (окончательном) чтении на июльской сессии Законодательного Собрания.

Напомним, в седьмом созыве уже два депутата регионального парламента сдали мандаты из-за вопросов, которые к ним возникли у правоохранительных органов: Александр Морозов  и Валентин Сичкарев. Еще один находится под следствием: Глеб Поповцев.

 

Ранее редакция сообщала, что в сентябре пройдут довыборы в региональный парламент по двум округам.  

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : право и порядок политика власть


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