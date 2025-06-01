«Воздержитесь от алкоголя»: новосибирцев предупредили о ЧС из-за аномальной жары в регионе

Новосибирское МЧС выпустило экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за аномально жаркой погоде в Новосибирске в первую неделю июня.

— В период с 1 по 7 июня 2025 года по Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурными значениями +30С и выше, — сообщают специалисты ведомства со ссылкой на ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС».

В связи с погодными «сюрпризами» в регионе прогнозируются возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах.

Спасатели просят жителей Новосибирской области соблюдать правила поведения при сильной жаре, чтобы избежать неприятных последствий:

— Одевайтесь правильно: носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором. Избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени. Воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа. При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды, постарайтесь охладить своё тело, чтобы избежать теплового удара, — рекомендуют специалисты МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что погодные сервисы спрогнозировали аномально жаркое лето в Новосибирской области.