Спустя пять лет поезд Пхеньян-Москва возобновит сообщение через Новосибирск

После пятилетнего перерыва возобновляется прерванное с началом эпидемии коронавируса железнодорожное сообщение международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и крупными городами России. Это будет сделано по согласованию с Министерством железных дорог Китая, сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог».

— Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч км, а время в пути — 8 суток, — напомнили в РЖД.

Первый поезд из Пхеньяна в Москву отправится 17 июня, сообщение между Пхеньяном и Хабаровском восстановят 19 июня. При этом между столицами поезд будет курсировать дважды с месяц, а в Хабаровск и обратно состав из Пхеньяна будет ходить раз в месяц.

В Новосибирск поезд из Северной Кореи впервые прибудет утром 23 июня. В обратном направлении он прибудет на станцию Новосибирск-Главный 28 июня около полудня. Помимо Новосибирска, поезд будет останавливаться в Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске. Всего в пути следования 155 остановок, из них 8 на территории Новосибирской области.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Ранее редакция сообщала о возобновлении прямых авиарейсов из Новосибирска в Грузию. Это даёт сибирским путешественникам возможность ещё одним способом посетить Европу: рейсы стыкуются с направлениями в такие города, как Париж, Милан, Ницца, Ларнака, Берлин, Амстердам и Вена. Полёты из новосибирского аэропорта осуществляются дважды в неделю на воздушном судне Boeing 737-500.