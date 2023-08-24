Здесь вам не Сочи: спасатели предупредили о коварстве вернувшейся в Новосибирск жары

Лето решило напоследок побаловать новосибирцев теплом. В город ненадолго вернулась жаркая погода. По данным сервиса Gismeteo, сегодня столбик термометра поднялся до 31° С.

Новосибирская муниципальная аварийно-спасательная служба просит обратить внимание на то, что водоёмы уже успели остыть и таят опасность. Соблазн окунуться в реку или озеро сейчас велик, но купание может привести к переохлаждению. Есть риск, что в воде могут начаться судороги. Внимательными надо быть людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

– У сердечника даже вход в воду по колено может вызвать резкое нарушение ритма сердца. Так же опасно купание людям с хроническими заболеваниями. Из-за перепада температур подобное времяпрепровождение может привести к серьезному удару по организму вплоть до летального исхода, – сообщают представители службы МАСС.

Отдыхающим у водоёмов специалисты МАСС рекомендуют быть максимально осторожными. Спасатели не советуют разрешать купаться детям: холодная вода – большой стресс для юного организма.

Если вам требуется помощь или вы стали очевидцем происшествий, немедленно вызывайте спасателей. МАСС напоминает экстренные номера: 112, 231-06-49.