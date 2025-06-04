В Новосибирске более десятка человек обратились за помощью после сильного ливня

В мэрии Новосибирска рассказали о последствиях сильного дождя, который прошел во вторник, 3 июня. Ливень затопил дороги, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

— 14 сообщений от новосибирцев по последствиям сильного дождя в правобережье поступило в ЕДДС, — объяснили в мэрии.

Из поступивших обращений половина касалась подтоплений проезжей части. Еще три обращения были связаны с подтоплением домов и зданий, столько же — с упавшими деревьями и ветками. В одном случае сообщалось о сорванной кровле.

По данным мэрии, до 16:30 коммунальные службы восстановили движение трамваев на перекрестке улиц Трикотажной и Авиастроителей после подтопления.

— Также после работ ДЭУ и бригады службы пути было возобновлено движение троллейбусов на проспекте Дзержинского, на ул. Профилактической, ул. Бориса Богаткова и др., — сказано в сообщении.

В городской администрации сообщили о последствиях непогоды на Комбинатском переулке. Сильный ветер сорвал кровлю склада, повредив несколько автомобилей. Мэрия заявила, что ремонт будет выполнен собственником.

Компания составляет акты. По их результатам автовладельцы получат выплаты. Большинство происшествий произошло в Дзержинском районе и Центральном округе.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев предупредили о ЧС из-за аномальной жары в регионе. В первую неделю июня синоптики пообещали до +30 градусов.